Spahns' Gesetzentwurf

Kabinett beschließt Gesetzentwurf für mehr Pflegekräfte

Berlin (dpa) -Die Bundesregierung will sowohl in den Krankenhäusern als auch in Alteneinrichtungen mehr Pflegestellen schaffen. Das Kabinett verabschiedete einen milliardenschweren Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken.