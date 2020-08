Palästinenser protestieren in Nablus gegen die Aufnahme von Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. (Majdi Mohammed /dpa)

Die Hauptakteure fühlen sich alle als Sieger: Israels Benjamin Netanjahu sowieso, Kronprinz Bin Said aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), weil er den Palästinensern scheinbar die Hoffnung gibt, doch noch einen eigenen Staat zu bekommen. Und dann ist da noch Donald Trump, der in Wahlkampfzeiten dringend einen Erfolg vorweisen muss. Das kann er nun – mit der geplanten Zeremonie der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und den VAE, die im Weißen Haus besiegelt werden soll.

Ob der „historische Friedensschluss“ wie ihn Trump nennt, tatsächlich in die Geschichtsbücher eingehen wird, ist jedoch äußerst zweifelhaft. Schon kurz nach der pompösen Ankündigung bekommen die Herren am Golf kalte Füße. Die Palästinenser rufen Verrat, und auch andere arabische Länder sind nicht gerade begeistert über den Schritt des Kronprinzen aus Dubai. Die Ankündigung Netanjahus, für den Frieden mit den Emiraten die Annexion des Westjordanlandes erst einmal aufzuschieben, nimmt ihm kaum einer ab.

Das Vertrauen gegenüber Israel ist in der arabischen Welt gleich null. Außerdem gilt der Judenstaat für die meisten arabischen Länder nach wie vor als Fremdkörper im Nahen Osten, als ein Land, das nicht dorthin passt. So hat Katar den Zorn der restlichen Golfstaaten und auch anderer auf sich gezogen, als es in den 1990er-Jahren ein israelisches Wirtschaftsbüro in seiner Hauptstadt Doha zuließ. Israel ist für sie nach wie vor der Feind Nummer eins.

Ein kalter Frieden bringt die Menschen einander nicht näher

Das wird auch in Ägypten und Jordanien so gesehen, die beiden einzigen Länder, die seit Jahren formelle Friedensabkommen mit Israel haben. Fragt man die Menschen in Kairo oder Amman auf der Straße nach ihrem Feind, so sagen sie nicht etwa Iran, wie es vielleicht einige Staatenlenker im Nahen Osten mittlerweile empfinden, sondern stets Israel. Klar ist ein kalter Frieden immer noch besser als Krieg, aber er bringt die Menschen einander nicht näher. Eines allerdings steht schon jetzt fest: Der als „Deal of the Century“, als Jahrhundertplan für die Palästinenser gepriesene Plan Trumps und seines Schwiegersohns Jared Kushner, ist damit vom Tisch.

Ob der vage außenpolitische Erfolg mit den VAE für den US-Präsidenten ausreicht, von seinen innenpolitischen Krisen abzulenken und die Wahl im November zu gewinnen, ist fraglich. Und ob Netanjahu, der sich bald vor Gericht verantworten muss und gegen den heftig demonstriert wird, sich dadurch Luft verschafft, ebenso. Am ehesten könnten es den Emiraten helfen, die sich gerade gegen ein bisher übermächtiges Saudi Arabien profilieren. So hat Dubai einen ersten Atomreaktor ans Netz geschickt und eine Rakete auf den Mars geschossen. Der Friedensschluss mit Israel, so glaubt der Kronprinz, setze dem Führungsanspruch seiner sieben Zwergstaaten am Golf nun die Krone auf. Dass er sich da mal nicht gewaltig täuscht.