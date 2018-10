Mit dem Anschlag auf die Skripals will Putin nicht das Geringste zu tun haben. (Alexander Zemlianichenko/dpa)

Druck erzeugt Fehler. Selbst bei Wladimir Putin, der im Gegensatz zu anderen Autokraten immer kühl und beherrscht ist. Der nicht einmal laut wird, wenn er den Überläufer Sergej Skripal vor laufender Kamera als „Vaterlandsverräter“ und „Dreckskerl“ bezeichnet. Skripal und seine Tochter Yulia haben Glück, dass sie nach einem Giftanschlag im englischen Exil noch leben.

Denn der russische Präsident hatte bereits 2010 im russischen Fernsehen versichert, wer sich für das Schicksal eines Verräters entscheide, werde das noch „tausendfach bereuen“. Mit dem Anschlag auf die Skripals will der frühere KGB-Offizier Putin freilich nicht das Geringste zu tun haben. Entsprechende Anschuldigungen der britischen Regierung wies seine Administration stets empört zurück.

Nun verdichten sich Hinweise, dass Leugnen nichts hilft. Von zwei verdächtigen Russen in London wurde einer jüngst als hochdekorierter Oberst des Militärgeheimdienstes GRU enttarnt. Schon Wochen nach dem Anschlag im März hatte die internationale Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) nachgewiesen, dass die Skripals mit dem russischen Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden.

Jetzt dokumentierten die Niederlande einen GRU-Spähangriff auf die OPCW-Zentrale in Den Haag. Die vier Verdächtigen hatten russische Diplomatenpässe. Und Taxi-Quittungen, vom Quartier des Militärgeheimdienstes GRU zum Moskauer Flughafen, wie „Spiegel online“ fast amüsiert berichtet.

Doch amüsant ist eigentlich gar nichts an der russischen Agenten-Offensive. Es wirkt eher so, als ob vor allem die GRU (Hauptverwaltung für Aufklärung) alles ins Visier nimmt, was auch nur am Image von Putins Reich kratzen könnte. Der Schutz des Landes ist freilich die Aufgabe aller Geheimdienste. Aber wie bedrohlich für die Sicherheit Russlands sind internationale Sportorganisationen oder Aktivisten, die nackt auf ein Fußballfeld stürmen, und sei es beim WM-Endspiel in Moskau?

Natürlich werden die Putin-Versteher sofort sagen, dass ja „jeder“ den Pussy-Riot-Aktivisten Pjotr Wersilow vergiftet haben könne. Und jeder professionelle Kriminalist wird dem entgegenhalten, dass es für eine solche Tat Motiv, Gelegenheit und Mittel braucht. Da wird der Kreis der Verdächtigen schon viel kleiner. Wersilow ist kein Politclown.

Er wollte auch gemeinsam mit drei Journalisten in der Zentralafrikanischen Republik über Aktivitäten der russischen Söldnergruppe „Wagner“ recherchieren. „Wagner“ war schon auf der Krim, in der Ost-Ukraine und in Syrien aktiv. Die Recherchereise wurde ausgerechnet von Putins Intimfeind, dem Öl-Magnaten Michail Chodorkowski, finanziert. Die drei russischen Reporter wurden in Afrika ermordet. Ja, das kann „jeder“ gewesen sein – oder Putins Kalter Krieg eskaliert, weltweit.