Kanzlerin Angela Merkel gab sich auf dem Corona-Gipfel entschlossen - auch gegen Menschen, die bei Besuch von Kneipe oder Restaurant falsche Kontaktdaten nennen. (Kay nietfeld/DPA)

Beim letzten Corona-Gipfel flogen noch richtig die Fetzen, am Dienstag hingegen soll es richtig nett und verständnisvoll zugegangen sein. Was auch daran gelegen haben mag, dass die Runde der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel überwiegend bestehende Regelungen „verfeinert und verlässlicher gemacht“ hat, wie es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte. Man könnte auch sagen: verschärft hat.

Die Strategie gegen die Pandemie im Herbst setzt im Prinzip an den richtigen Stellen an. So werden falsche Kontaktdaten beim Besuch von Kneipen und Restaurants künftig mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro geahndet. Bund und Länder sehen diese Strafe als Signal: „Falsche Personalangaben sind kein Kavaliersdelikt“, wie Merkel sagte. Und das kann teuer werden: So droht in Schleswig-Holstein bei Falschangaben künftig ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.

Beschränkte Alkoholverbote möglich

Bei ansteigendem Infektionsgeschehen soll es in Zukunft auch beschränkte Alkoholverbote geben können. Der Beschluss ist eine Reaktion auf die Massenbesäufnisse in Berliner Parks und auf der sogenannten Wirtshaus-Wiesn in München. Für Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen soll es einheitliche Grenzen geben. Wird in einem Gebiet innerhalb von sieben Tagen eine bestimmte Infektionszahl überschritten, wird die zulässige Teilnehmerzahl einer Feier drastisch beschnitten. Bei Partys in privaten Räumen gibt es die „dringende Empfehlung“, sich gar auf 25 beziehungsweise zehn Personen zu beschränken. Doch gerade die dramatischen Corona-Ausschläge in Hamm oder Bielefeld waren jeweils die Folge einer einzigen, offenbar ausgearteten Feier. Deshalb ist es mehr als halbherzig, die Gästezahl bei Privatfeiern nicht generell zu begrenzen, also unabhängig vom konkreten Infektionsgeschehen.

Keine größere Rolle spielte auf der Konferenz die im Vorfeld kontrovers diskutierte Corona-Warnampel. Sie würde nicht nur die Infektionszahlen, sondern auch andere Faktoren wie die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter berücksichtigen. Doch eine Ampel in der angedachten Form wird nicht kommen. Beim Erreichen von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche einigte sich die Runde lediglich darauf, „ein geeignetes Frühwarnsystem“ einzurichten. Was nicht weiter schlimm ist: In Österreich und Berlin gibt es bereits eine Art Ampel, die in erster Linie für Streitigkeiten gesorgt hat.