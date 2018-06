Jacob Zuma, ehemaliger Präsident von Südafrika, muss sich im Zusammenhang mit einem milliardenschweren Rüstungsgeschäft wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. (dpa)

Zieht Ex-Präsident Jacob Zuma immer noch die Fäden in Südafrikas Politik? Nein, zum Glück nicht. Hat er deshalb an Einfluss verloren? Auch auf die Frage steht leider ein klares Nein. Zuma dementierte Gerüchte, wonach er den regierenden ANC verlassen wolle, um seine eigene Partei zu gründen. Vielleicht ist es vier Monate nach seiner Entmachtung zu früh, um darüber zu spekulieren.

Doch wer denkt, Zuma würde in der politischen Versenkung verschwinden, ist naiv. Spalten und aufhetzen – das war schon immer seine Spezialität. Jetzt kommt sie erneut zum Einsatz: Um sich bei seinem Korruptionsprozess als Opfer darstellen zu können, um seine reichen Geschäftspartner zu mobilisieren – und vielleicht auch, um irgendwann doch noch seine umstrittene Ex-Frau auf den Thron des ANC zu bringen.

Gründet der Ex-Präsident seine eigene Partei, weiß er jetzt schon Zehntausende Anhänger hinter sich. Engagiert er sich weiter für den ANC, wird er einiges daran setzen, Südafrikas neuen Präsidenten, Cyril Ramaphosa, zu destabilisieren. Frei nach dem Motto: Der ANC muss von innen zerstört werden, bevor er in fähige Hände zurückkehrt. So und so wird Jacob Zuma weiterkämpfen.