Alles, was uns innenpolitisch bislang beschäftigt hat, ist in den Hintergrund gerutscht, oft nur noch eine kurze Nachricht wert. Die Coronakrise hat die anderen Themen an den Rand gedrängt. Das gilt auch für die im Berliner Regierungsviertel gern so heiß diskutierte Frage: Wer geht 2021 als Kandidat um das Kanzleramt ins Rennen?

Dabei haben Covid-19 und die K-Frage einiges miteinander zu tun. Doch selbst in der Union ploppt die Kandidatenfrage in diesen bewegten Tagen kaum noch auf. Dabei hatten Friedrich Merz und Norbert Röttgen noch vergangene Woche ihre jeweilige Kampagne um den CDU-Vorsitz – und damit auch um die Kanzlerkandidatur – auf vollen Touren gefahren. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn, der Laschet unterstützt, waren da qua Amt schon im Corona-Modus.

Doch dann wurden Merz und Röttgen durch ein Machtwort von Annegret Kramp-Karrenbauer jäh ausgebremst. Am vergangenen Wochenende kanzelte die Noch-Parteichefin die beiden Bewerber ab: „Erst das Land, dann die Partei und dann die Person“, sagte sie mit Bezug auf die Virenkrise. Nun ist das Werben in eigener Sache erst einmal ausgesetzt.

Laschet und Spahn waren zu jenem Zeitpunkt in den Medien bereits omnipräsent. Merz und Röttgen versuchten, andere Themen zu besetzen. Basisliebling Merz problematisierte vor allem die Flüchtlingslage an der türkisch-griechischen Grenze. Der frühere Bundesumweltminister Röttgen hingegen versuchte, mit der Abgrenzung nach links und rechts zu punkten. Klare Sache: Vorteil für Laschet und Spahn. Laschet präsentiert sich in der Krise als besorgter Landesvater. Der Gesundheitsminister gibt sich als Macher, dem viele Bürger zutrauen, das Corona-Problem so gut es eben geht in den Griff zu bekommen. Dennoch, am Ende könnte der momentan an Corona erkrankte Merz das Duell gegen Laschet/Spahn gewinnen. Die „kein weiter so“-Stimmungslage in der CDU spielt ihm in die Karten.

Tempo als Erfolgsrezept

Klar übertroffen aber werden sie alle von Markus Söder. „Also der Söder, alle Achtung, gar nicht schlecht“, ist in diesen Tagen in Bayern oft zu hören. In Umfragen befürworten bis zu 61 Prozent seinen Kurs. Das Erfolgsrezept des Ministerpräsidenten ist sein Tempo. Wenn andere Politiker noch nachdenken, spricht Söder bereits Klartext und signalisiert Entschlossenheit. Gerade wenn die CDU-Spitze in Berlin mal wieder streitet, wirkt er in München umso staatsmännischer. Doch angeblich hat Söder ja keine Ambitionen auf das Kanzleramt – zumindest noch nicht. Aber klar ist: Seine Rolle als Kanzlermacher in der Union ist gestärkt.

Die Chancen für die SPD, ins Kanzleramt einzuziehen, sind gering. Dafür ist Zahl der möglichen Kandidaten bemerkenswert hoch: Finanzminister Olaf Scholz wird genannt, auch der emsige Arbeitsminister Hubert Heil und Familienministerin Franziska Giffey. Und einen gewissen Kevin Kühnert gibt es ja auch noch. Altkanzler Gerhard Schröder brachte vor zwei Wochen zusätzlich Fraktionschef Rolf Mützenich und Generalsekretär Lars Klingbeil (der von 2001 bis 2003 im Wahlkreisbüro von Schröder arbeitete) ins Spiel. Die Namen der beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nannte er nicht. Schröder hegt eine innige Abneigung gegen den linken Kurs des Duos. Andererseits ist es ihnen gelungen, die havariegefährdete SPD in ein ruhiges Fahrwasser zu manövrieren. Beide winken bei Fragen zu einer Kandidatur ab, betten die Aussage aber stets ein in Redewendungen wie „Stand jetzt“ oder „derzeit nicht“.

Die besten Chancen haben Scholz und Giffey. Doch beide tragen an einem schweren Nimbus. Scholz hat zusammen mit SPD-Vize Klara Geywitz den Mitgliederentscheid gegen Esken und Walter-Borjans verloren. Giffeys Problem ist männlicher Natur: Ihr Gatte Carsten soll bei Dienstreisen und Arbeitszeiten geschummelt haben und ist seinen Job los.

Lachende Dritte sind die Grünen. Zwischen den Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck passt kein Blatt Papier. Doch eine Doppelspitze im Kanzleramt kann es nicht geben. Damit haben die Grünen im Vergleich zu Union und SPD ein echtes Luxusproblem.