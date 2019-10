Neun Separatisten, darunter der frühere stellvertretende Regionalpräsident Oriol Junqueras (Foto), sitzen seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. (Parra/DPA)

Das offizielle Urteil ist noch nicht gesprochen, doch Spaniens Medien berichten bereits über Einzelheiten des bevorstehenden Richterspruchs: Demzufolge müssen die katalanischen Separatistenführer, denen in Madrid wegen der illegalen Unabhängigkeitsbeschlüsse vor zwei Jahren der Prozess gemacht wird, in dieser Woche mit harten Strafen rechnen. Der Oberste Gerichtshof wird das Urteil, das den Katalonienkonflikt erneut anheizen könnte, voraussichtlich an diesem Montag oder Dienstag verkünden.

Wie die staatliche Presseagentur Efe unter Berufung auf Justizkreise berichtet, droht den Hauptverantwortlichen eine Verurteilung wegen Landfriedensbruchs. Dieser kann im Falle von Amtsträgern mit bis zu 15 Jahren Haft geahndet werden. Der Staatsanwalt hatte ursprünglich eine Verurteilung wegen Rebellion gefordert, was in den deutschsprachigen Ländern dem Hochverrat entspricht und in Spanien mit bis zu 25 Jahren Haft bestraft werden kann.

Unter den Angeklagten ist Oriol Junqueras – heute die populärste Leitfigur des Unabhängigkeitslagers. Er war Stellvertreter von Carles Puigdemont, dem katalanischen Ex-Ministerpräsidenten. Junqueras war nach den Unabhängigkeitsbeschlüssen der Separatistenregierung im Herbst 2017, im Gegensatz zu

Puigdemont, nicht vor der spanischen Justiz geflohen. In dem weltweit aufsehenerregenden Prozess, der im Februar begann und per Livestream im Internet übertragen wurde, entscheiden die Richter nun nicht nur über Junqueras’ Schicksal, sondern zugleich über das Strafmaß für elf weitere Angeklagte: acht katalanische Ex-Minister, die frühere regionale Parlamentschefin und zwei Anführer der außerparlamentarischen Unabhängigkeitsbewegung. Nach einem Schuldspruch könnte es auch für Puigdemont ungemütlicher werden. Ihm kann derzeit wegen seiner Flucht nach Brüssel kein Prozess gemacht werden. Einen internationalen Haftbefehl zogen Spaniens Justizbehörden vorerst zurück. Sie erwägen aber, das Auslieferungsgesuch nach dem Urteil gegen Puigdemonts Mitstreiter wieder zu aktivieren.

Die unmittelbar bevorstehende Gerichtsentscheidung lässt die Spannungen in Katalonien steigen. Der katalanische Ministerpräsident Quim Torra, ein Vertrauter Puigdemonts, rief die Unabhängigkeitsbewegung für den Fall eines Schuldspruchs zu Protesten und zum zivilen Ungehorsam auf: „Jegliches Urteil, das kein Freispruch ist, werden wir nicht anerkennen.“ Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez warnte Torra davor, Öl ins Feuer zu gießen: „Die Unabhängigkeitsbewegung muss die Gerichtsbarkeit und die Sicherheitskräfte respektieren.“ Andernfalls könne Madrid sich gezwungen sehen, ähnlich wie 2017 mit Zwangsmaßnahmen einzugreifen.