Kaum Spielraum für sinkende Beiträge

Geht es nach Gesundheitsminister Jens Spahn, dann senken die Kassen die Zusatzbeiträge. Doch die wehren sich. (Angelika Warmuth/dpa)

Er gilt als Aktivposten in der Ministerriege, und wenn es ums Einsammeln von Fleißpunkten geht, ist er weit vorn. Als „Gesundheitsminister, der wegschafft“ hat ihn „Die Welt“ vor ein paar Monaten bezeichnet. Die „Süddeutsche Zeitung“ verstieg sich kürzlich sogar dazu, von ihm als „Blitz-Heiler“ zu sprechen. Doch bei allem politischen Talent und allem Ehrgeiz: Auch Jens Spahn muss dann und wann zurückstecken. So gerade geschehen: Die regional aktiven Krankenkassen, insbesondere die Ortskrankenkassen, wollte der Gesundheitsminister bundesweit öffnen. Er musste sich dem Druck der SPD und vor allem der Länder beugen.

Doch Spahn arbeitet sich weiterhin an den gesetzlichen Krankenkassen ab. Seit Wochen fordert er Entlastungen für die Beitragszahler. Der Grund für sein Dauerfeuer sind die milliardenschweren Rücklagen der Kassen. Innerhalb der vergangenen vier Jahre sind ihre Gesamtreserven von 14,5 auf über 21 Milliarden Euro gestiegen. Für den Minister Anlass genug, von ihnen entweder eine Senkung ihrer Zusatzbeiträge zu verlangen oder eine Ausweitung ihrer Leistungen. Klingt logisch, doch so einfach funktioniert Gesundheitspolitik dann eben doch nicht. Jens Spahn weiß das natürlich. Nichtsdestotrotz will er die durch die gute Konjunktur prall gefüllten Sozialkassen dazu nutzen, die Versicherten finanziell zu entlasten. Sein erstes von ihm auf den parlamentarischen Weg gebrachtes Vorhaben taufte er vielversprechend Versichertenentlastungsgesetz.

„Krankenkassen sind keine Sparkassen“, diese Binsenweisheit wird im Hickhack zwischen Ministerium, Kassen und Ärztefunktionären regelmäßig bemüht. Von Spahn bereits, als er noch als aufstrebender Gesundheitsexperte der CDU Politik machte. Doch stößt er mit seiner Forderung nach sinkenden Beiträgen auf Widerstand. Längst haben sich Arbeitgeber und Kassen auf Spahns Senkungspläne eingeschossen. Der Gesundheitsminister erhalte jetzt die „erste teure Quittung“ für seine Ausgabenpolitik, kritisiert Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Arbeitgeberverbände. Auch der Chefin des Spitzenverbandes der Krankenkassen, Doris Pfeiffer, ist Spahns „große Ausgabenkreativität“ ein Dorn im Auge.

Eine aktuelle Prognose spielt ihm ebenfalls nicht in die Karten. So hat ein Schätzerkreis für das kommende Jahr einen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitrags von derzeit 0,9 auf bis zu 1,2 Prozent prognostiziert. Die Kritik am Kurs des Ministers ist begründet. Spahn schafft zwar ordentlich weg, er verursacht aber auch ordentlich Kosten. Seine Reformgesetze, darunter das Terminservicegesetz und das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals, werden im kommenden Jahr mit etwa fünf Milliarden Euro an Mehrausgaben zu Buche schlagen.

Noch sorgen die Rücklagen der Kassen zwar für stabile Beiträge; das wird aber nicht so bleiben. Liegt der einheitliche Satz derzeit bei 14,6 Prozent (hinzu kommt der Zusatzbeitrag, den jede Kasse selbst festlegt), so rechnet eine Anfang des Monats vorgestellte Prognose der Bertelsmann-Stiftung mit einem schrittweisen Anstieg auf 16,9 Prozent bis 2040. Dieses Szenario mag unseriös klingen – wer kann schließlich mehr als 20 Jahre die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Gesundheitsausgaben verlässlich vorhersagen? Dennoch: Die Konjunktur schwächt sich bereits ab, die komfortable Einnahmesituation der Kassen wird so nicht bleiben. Gleichzeitig sorgen medizinischer Fortschritt und demografische Entwicklung für immer höhere Ausgaben.

Spahn hingegen sieht keine dunklen Wolken und verweist auf frühere Prognosen, deren Aussagen immer falsch gewesen seien. Er verfolgt weiterhin eine Politik, "die auf Wachstum und Beschäftigung setzt und damit auch eine gute Grundlage schafft für die gesetzliche Krankenversicherung“. Sein Optimismus in allen Ehren, aber einen Plan B sollte der Gesundheitsminister schon in der Tasche haben. Sicherlich sind steigende Kassenbeiträge keine tolle Nachricht, eine gute medizinische und pflegerische Versorgung aber hat nun einmal ihren Preis. Spahn sollte außerdem nicht so tun, als würden die Kassen auf dem Geld sitzen. Das können sie gar nicht, ihr Entscheidungsspielraum ist nämlich nur noch gering. Den einheitlichen Beitragssatz schreibt ihnen längst der Gesetzgeber vor. Nur über die Höhe des Zusatzbeitrags können sie gemäß ihrer finanziellen Situation weitgehend selbst entscheiden.

Und so werden letztlich im nächsten Jahr nur wenige der etwas mehr als 100 gesetzlichen Krankenkassen ihre Beiträge leicht senken. Langfristig aber dürfte keine Kasse mehr günstiger werden.