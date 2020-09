Will bei der Bundestagswahl 2021 erneut kandidieren: Wolfgang Schäuble. (Michael Kappeler /dpa)

Er bekleidete viele Top-Ämter, ist mit 48 Jahren ohne Unterbrechung der dienstälteste Abgeordnete im Bundestag – und hat immer noch nicht genug. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, am Freitag 78 Jahre alt geworden, will bei der Bundestagswahl 2021 erneut kandidieren. Er habe sich die Entscheidung, auch mit Blick auf das Alter, nicht leicht gemacht, sagt Schäuble. Und fügt hinzu: „Aber ich denke, dass ich mit meinen Erfahrungen in diesen Zeiten vielfältigen Umbruchs einen stabilisierenden Beitrag leisten kann.“

Kann er gewiss. Der ehemalige Kanzleramtschef, Innen- und Finanzminister ist eine Respektsperson – auch in den Augen vieler Bürger. Das hat auch mit seiner ganz speziellen Art zu tun. Schäuble ist der Gegenentwurf zur weitverbreiteten Spezies aalglatter Politiker, die – immer lächelnd – mit Phrasen und Schwurbelsätzen langweilen. Er kann bissig und kauzig sein, aber auch hintersinnig und amüsant. Die Launigkeit hat viel mit dem entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben zu tun: Das Attentat am 12. Oktober 1990 während einer Wahlkampfveranstaltung, eine Kugel traf ihn ins Rückenmark. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. „Das hat ihn hart werden lassen“, sagen Menschen, die ihn gut kennen.

Schäuble sagt, was er denkt, auch wenn er damit zuweilen aneckt. Etwa, als er zu Beginn der Corona-Krise einen sehr umstrittenen Satz sagte: „Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.“

Die schwarze Null

Sein Meisterstück machte er 2014: Erstmals seit Jahrzehnten stand die schwarze Null unter einem Bundeshaushalt. Dank günstiger Umstände, aber auch weil Schäub­le kostspielige Projekte der schwarz-roten Koalition zurechtgestutzt hatte. Und für die Karriere von Jens Spahn hat er die Weichen gestellt. Als der heutige Gesundheitsminister wegen seiner Alleingänge beim Thema Migration innerhalb der CDU unter Beschuss stand, holte der Schwabe ihn kurzerhand ins Finanzministerium.

Der Wiedereinzug ins Parlament dürfte Schäuble kaum zu nehmen sein. Zuletzt holte er satte 48,1 Prozent der Stimmen in seinem Wahlkreis Offenburg. Übrigens: Er ist nicht der älteste Abgeordnete. Da sind ihm andere voraus. Aber das kann noch werden. Sein Biograf Hans Peter Schütz orakelte: „Schäuble wird weitermachen, bis es wirklich nicht mehr geht.“