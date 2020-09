Ein Junge sitzt vor Polizisten und beobachtet einen Protest von Flüchtlingen nach den Nachrichten über die Schaffung eines neuen provisorischen Flüchtlingslagers auf der Insel Lesbos hoch. (Socrates Baltagiannis/dpa)

Zunächst ist es ein großartiges Zeichen der Humanität, dass in Teilen der deutschen Gesellschaft die Bereitschaft besteht, weit mehr als die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zugesagten 100 bis 150 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Es ist richtig, dass Menschen auf die Straße gehen, um gegen die unerträglichen Zustände in den Flüchtlingslagern in der Ägäis zu demonstrieren. Dass sich die Europäische Union seit Jahren in Flüchtlings- und Asylfragen von ihrer zerstrittenen Seite zeigt, ist mehr als bedauerlich. Es ist ein Skandal. Auch unter der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich noch nichts zum Besseren gewendet.

Dennoch sollte ein Alleingang Deutschlands bei der Aufnahme von Flüchtlingen über das jetzt vereinbarte Maß hinaus aus dem Camp Moria mit einer gehörigen Portion Skepsis betrachtet werden. Wie sollen die aufnahmeunwilligen osteuropäischen Staaten von der Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik überzeugt werden, wenn Deutschland wie schon 2015 wieder auf eigene Faust handelt? Insbesondere in Zeiten einer deutschen Ratspräsidentschaft darf die Bundesregierung kein weiteres Solo spielen.

Zustände dürfen nicht weiter hingenommen werden

Außerdem gibt es gute Gründe, warum griechische Behörden vor einer Ausreise der Flüchtlinge nach Mitteleuropa warnen. Die Befürchtung, dass nach Moria auch weitere Camps in Flammen aufgehen werden, ist nicht von der Hand zu weisen. Ein Verbleib der Flüchtlinge in Griechenland darf allerdings nicht dazu führen, dass die skandalösen und menschenunwürdigen Zustän­de in den Lagern weiter hingenommen werden. Dort muss sich etwas ändern. Dringend. Beim Aufbau neuer Lager wäre intensives deutsches Engagement angebracht.

Über Form und Umfang dieses Engagements wird – nebenbei bemerkt – nicht in Bremen, sondern in Berlin entschieden. Auch wenn nicht nur die rot-grün-rote Koalition fordert, dass es aufnahmewilligen Bundesländern gestattet wird, eigene Programme zu starten. Migrationspolitik fällt in die Kompetenzen des Bundes.

Der setzt weiter auf eine europäische Lösung und auf einen Verbleib der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Wenn diese nämlich auf das Festland weiterreisen, dürften sie bei einem abgelehnten Asylgesuch nicht mehr in die Türkei zurückgeschickt werden.