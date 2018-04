Der katalanische Separatistenführer Puigdemont kommt unter Auflagen frei. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht hat zwar einen Auslieferungshaftbefehl erlassen, den Vollzug aber unter Auflagen ausgesetzt. (dpa)

Der katalanische Separatistenchef Carles Puigdemont kann zunächst leicht aufatmen. Nach der ersten Vorentscheidung des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (OLG) darf er nicht wegen des gravierenden Vorwurfs der Rebellion an die spanische Justiz ausgeliefert werden. Rebellion kann in Spanien mit bis zu 30 Jahren Haft geahndet werden.

Das Veto der Oberlandesrichter ist aber kein Freispruch. Und es sagt nichts darüber aus, ob der frühere katalanische Ministerpräsident zu Unrecht beschuldigt wird. Das OLG prüfte nur, ob der Vorwurf nach deutschem Recht strafrechtlich geahndet werden kann. Das ist nach Meinung der Richter nicht der Fall.

Warum nicht? Der für den spanischen Vorwurf der Rebellion in Deutschland in Frage kommende Tatbestand des Hochverrats sei nicht erfüllt, sagt das OLG. Und zwar, weil nach deutscher Rechtsprechung das notwendige „Merkmal der Gewalt“ nicht vorliege, dass eine massive Gewaltanwendung voraussetze, um den Willen einer Regierung zu beugen. Spaniens Oberster Gerichtshof sieht schon bei der billigenden Inkaufnahme von Gewalt den Tatbestand der Rebellion als gegeben an.

Es bleibt der Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder, den das OLG als vereinbar mit deutschem Strafrecht ansieht. Hier sei eine Auslieferung prinzipiell zulässig. In Spanien kann Veruntreuung in besonders schweren Fällen mit bis zu acht Jahren Gefängnis bestraft werden. Dies ist für Puig- demont keine beruhigende Perspektive. Großen Anlass zum Jubeln hat Puigdemont bisher nicht.