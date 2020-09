Mit Thomas Westphal wird Dortmund weiter von einem SPD-Mann regiert. (Anja Cord)

Wähler sind nicht leicht zu steuern. Diese Erfahrung mussten die Dortmunder Grünen bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen machen. Trotz einer rechnerischen Mehrheit und einer Wahlempfehlung für den CDU-Kandidaten Andreas Hollstein gaben ihre Wähler in der Stichwahl mehrheitlich die Stimme dem SPD-Kandidaten Thomas Westphal und sorgten dafür, dass die „Herzkammer der Sozialdemokratie“ weiter von einem SPD-Mann regiert wird. Das größte anzunehmende Desaster ist der Partei in den Stichwahlen erspart geblieben.

Auch in anderen Städten – wie Gelsenkirchen – setzten sich Sozialdemokraten durch. Daran ändert auch der Verlust des Oberbürgermeister-Postens in Düsseldorf nichts. Die Landeshauptstadt mit ihrem hohen Anteil an bürgerlichen und besserverdienenden Wählern ist lange schon keine SPD-Bastion mehr. Die Wahlempfehlungen der Grünen, die oft den CDU-Kandidaten galten, können nicht überraschen. Tief im Inneren sind sie eine konservative Partei.