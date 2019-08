Für viele Studenten reicht das Geld nicht – gerade, wenn sie an den Top-Unis studieren. (Thomas Frey/DPA)

Mit großem Tamtam bewirbt die Regierung ihre BAföG-Reform: Eine “Trendwende” wurde uns schon im Koalitionsvertrag der Groko versprochen und auch Ministerin Anja Karliczek fasst das gerne so zusammen: “Mehr BAföG für mehr junge Menschen.” Angesichts der schreienden Bildungsungerechtigkeit in Deutschland und stetig fallender Zahlen an Studis, die überhaupt BAföG bekommen, wäre das längst überfällig.

Jetzt wird der BAföG-Satz bis 2020 um sieben Prozent (28 Euro mehr, macht 427 Euro) für den Grundbedarf erhöht und die Wohnungspauschale von 250 auf 325 Euro. aufgestockt. Ein Grund zum Feiern? Leider nicht! Weder den ausgerufenen Zielen, noch dem realen Bedarf wird die Regierung so gerecht: Der tatsächliche Grundbedarf von Studierenden liegt laut aktueller FiBS-Studie schon bei 550 Euro. Das entspräche einer Steigerung von 37 statt der geplanten sieben Prozent. Und auch für die 325 Euro warm findet man als Student in den Uni-Städten heute kaum noch ein Zimmer. Im Durchschnitt (!) waren es 2018 schon 368 Euro – ein Studium zum Beispiel an einer Top-Uni in München mit mindestens 500 Euro Miete ist damit für BAföG-Empfänger keine Option. Armut macht Bescheiden. Und mehr Probleme verstecken sich im Detail: So sind etwa unsere Krankenkassenbeiträge als Studis an den BAföG-Satz gekoppelt (und werden sich jetzt auch für die deutlich erhöhen, die gar kein BAföG beziehen) und die Mindest-Rate für die Rückzahlung wird erhöht.

Unterm Strich heißt das: Ja - Studis, die BAföG beziehen, haben bald ein bisschen mehr Geld und das ist gut so. Effektiv muss aber trotzdem ein immer größerer Teil selbst gezahlt werden. Das gilt auch für Eltern: Inflation und explodierende Mieten machen eine Studienunterstützung immer schwerer – die Anhebung der Freibeträge um sieben Prozent ist da ein Tropfen auf den heißen Stein.

Schließlich darf nicht übersehen werden, wie eine Anpassung über Jahre verschleppt wurde (von 2010 bis 2016 gab es zum Beispiel keine Erhöhung) und BAföG seit Jahrzehnten kaputt gespart wird: Von ehemals einem Vollzuschuss an 50 Prozent der Studierenden und auch an Schüler und Schülerinnen in der Oberstufe hin zu einem Teil-Darlehen, das heute gerade mal noch jedem achten Studi zugute kommt aus Angst vor Verschuldung abschreckt.

So wird sich trotz der Maßnahmen das Problem, dass immer weniger Studierende vom BAföG profitieren und immer mehr auf Arbeit oder reiche Eltern angewiesen sind, weiter zuspitzen – nur nicht so schnell.

ist Student an der Universität Bremen. Er ist dort Referent für Hochschulpolitik und Gesellschaft in der Studierendenvertretung der Universität.