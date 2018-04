(Frank Thomas Koch)

Niemand fiel aus allen Wolken, als das Bundesverfassungsgericht die derzeitige Grundsteuer-Bemessung kippte. Fachwelt, Lobbyisten und Politik waren sich schon zuvor einig: Das momentane Modell bedarf einer Überarbeitung, es ist buchstäblich in die Jahre gekommen. Es ist schon lange an der Zeit für eine Art Grundsteuer 2.0. Um so strittiger ist dagegen, wie eine solche Reform gestaltet werden soll. Ein Grund, warum das Bundesverfassungsgericht einmal mehr der Bundesregierung eine Extraeinladung geben musste, bis Ende 2019 endlich ihre Hausaufgaben zu machen.

Ein Kinderspiel wird das nicht, schon seit geraumer Zeit zerren und zupfen diverse Akteure den Entscheidern an den Ärmeln, um ihren Einfluss geltend zu machen. Sozial gerecht soll die Grundsteuer künftig sein, unkompliziert und nachvollziehbar. Sie darf nicht zu nennenswerten staatlichen Mehreinnahmen führen, sonst fühlt sich der Steuerzahler als Melkkuh vom Dienst missbraucht. Die Mieten, zumal in Ballungsgebieten mit Wohnungsmangel, dürfen durch die Umlage nicht maßlos steigen. Wer viel und wertvolles Eigentum hat, soll nicht zu billig davonkommen; Senioren, die wenig haben außer einem Eigenheim, darf eine Reform nicht teuer zu stehen kommen und so weiter und so weiter. Obendrein eignet sich das populäre Thema hervorragend, um sich auf Kosten des ungeliebten Koalitionspartners zu profilieren.

Es sind also nicht die glücklichsten Umstände, um ein Modell zu entwickeln, das alle Beteiligten versöhnt und verfassungsfest ist. Im vorgerichtlichen Ringen war es zu einem Schulterschluss zwischen dem rot-grünen Hamburg und dem CSU-regierten Flächenland Bayern gekommen, gegen eine Reform und den Rest der Welt, in diesem Fall die anderen Bundesländer, darunter Bremen. Es könnte allerdings von Vorteil sein, dass bereits in diesem Jahr in Bayern gewählt wird. Anschließend wird es bekanntlich deutlich leichter, erbittert verteidigte Positionen über Nacht klammheimlich zu räumen.