Heutzutage selten: Massenprotest auf dem Marktplatz. (Frank Thomas Koch)

Manchmal ist der Marktplatz etwas nackt. Nicht etwa am Montag nach dem kleinen Freimarkt oder an den Feiertagen nach dem Weihnachtsmarkt. Er wirkt gelegentlich irritierend blank, weil man sich fragt, wo die Menschen sind, die gegen bremische Politik aufbegehren. Von weit verbreitetem Unmut ist allgemein die Rede, vor allem die Bildungspolitik biete ein Füllhorn an Aufregern: Studenten unterrichten, Klassenräume fehlen, Geld sowieso und weiterhin. Vor wenigen Tagen fassten sich Eltern und Erzieher ein Herz und versammelten sich in Bremens guter Stube, um auf die missliche Lage ihrer Kitas aufmerksam zu machen. Etwa 200 Teilnehmer wurden gezählt. Das ist nicht nichts, doch angesichts der massiven Probleme beachtlich wenig. Einen Sturm der Entrüstung stellt man sich im hohen Norden doch etwas anders vor.

Nun muss man nicht gleich in die Luft oder auf die Barrikaden gehen, selbst wenn man dauerhaft unzufrieden ist. Der Name des legendär heißblütigen HB-Männchens hat schließlich mit einer Zigarettenmarke, nicht etwa mit Bremens Nummernschild zu tun, und zur Demonstration von Un- oder Zufriedenheit hat der Demokrat die Wahlen erfunden. Indes belegt die Beteiligung an den jüngsten Bürgerschaftswahlen nicht, dass die Bremer mit Meinungsäußerungen zur politischen Lage des Landes nur freundlich und geduldig warten, bis sie gefragt werden. Fast die Hälfte verzichtete auf eine Antwort.

Die Bremer haben offenbar wenig Hang zum Aufbegehren, zum Ungehorsam oder gar zur Rebellion. Nicht einmal vom zivilen Aufmucken in Form gesetzlicher verankerter Volksbegehren wird übermäßig Gebrauch gemacht. Es gab sechs Anläufe in 20 Jahren. In Hamburg kippten Eltern 2010 mit der Volksinitiative „Wir wollen lernen!“ die geplante Schulreform. In Thüringen erzwangen die Initiatoren eines Volksentscheids, dass beschlossene Kürzungen von Landeszuschüssen für Kindertagesstätten und eine Verringerung des Personalschlüssels zurückgenommen wurden. In Bayern wurden auf die gleiche Weise Studiengebühren abgeschafft.

Selbstverständlich gibt es gelegentlich Protest: Wenn Gewerkschaften rufen, beispielsweise vor Tarifverhandlungen, stehen im Öffentlichen Dienst Beschäftigte vor dem Rathaus oder der Bürgerschaft Spalier, um ihre Interessen durchzusetzen. Unorganisierte Bürger, Wähler, Schüler, Eltern machen ihrem Ärger dagegen selten in nennenswerter Zahl Luft. Schon gar nicht die, die den größten Anlass zur Empörung hätten, die eine Arbeit und/oder eine Wohnung suchen, deren Kinder auf Schulen in sozialen Brennpunkten gehen. Es sind gerade diese Mädchen und Jungen, bei denen der Staat sein Versprechen nicht durchweg einlöst: dass die Schulpflicht einen Sinn hat, nämlich Kinder unter seinen Fittichen zu mündigen Bürgern heranreifen zu lassen, die sich alleine zurechtfinden, ohne elterliche und staatliche Hilfe.

Selbst ernannte Fachleute, nämlich Verschwörungstheoretiker, behaupten, dass schlechte Bildung wohlkalkuliert sei. Je dümmer das Volk, desto leichter sei es zu lenken. Tatsächliche Experten sprechen von einem „individualisierten Prekariat“, das den kollektiven Protest auf der Straße nicht mehr als seine Ausdrucksform verstehe, sondern eher den Shitstorm im Internet. Andere sehen gerade den Rückzug ins Netz als eine Art Empörungskiller an: „Wer virtuell bespaßt wird, geht nicht auf die Straße“, schreibt die „Zeit“. Ob RTL oder Netflix, Youtube oder World of Warcraft: Wer will, kann sich von welcher misslichen Lage auch immer ablenken und stellt sich damit selbst ruhig. Die Wahrscheinlichkeit, dass er über das Programm dazu animiert wird, aufzustehen, buchstäblich und im übertragenen Sinne, um für seine Rechte einzutreten, ist gering.

Ist keine Demonstration unter Umständen auch eine Form von Demonstration? Womöglich haben deutlich mehr Bürger, als man meinen könnte, Verständnis für die schwierige Lage ihres Landes und seiner Regenten, für den bundesweiten Lehrermangel beispielsweise, für unerwartete gesellschaftliche Herausforderungen und den großen Spardruck. Oder wäre jetzt schlicht der falsche Zeitpunkt, im Vertrauen auf Versprechen für die Zukunft, für das Jahr 2020 und folgende, wenn das bremische Budget hoffentlich mehr Bildung, Betreuung und Unterstützung ermöglicht? Eventuell macht auch ein Schauspiel anderer Art aktuell kleinlaut und demütig: Muss man nicht schon froh sein, wenn man überhaupt eine Regierung hat?