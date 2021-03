Klare Botschaft mit Schönheitsfehler: Ohne das später veröffentlichte Video wäre die Demonstration des DFB-Teams glaubwürdiger gewesen. (imago images)

Wer auch immer Joachim Löw im Sommer nachfolgt: Der neue Bundestrainer braucht neben sportlicher Kompetenz auch politisches Geschick, um seine Mannschaft durch die Weltmeisterschaft in Katar zu führen, die im Dezember 2022 ansteht. Das hat sich in der aktuellen Länderspielwoche gezeigt, als die deutsche Mannschaft vor den Partien gegen Island und Rumänien für Menschenrechte demonstrierte. Es waren die ersten Qualifikationsspiele für das umstrittene Turnier in Katar. Die neue Generation mündiger Nationalspieler um Joshua Kimmich und Leon Goretzka wollte diese Bühne nutzen, um eine Botschaft zu senden – gegen die Missstände im Golfstaat, in dem täglich Menschenrechte mit Füßen getreten werden und wo schon mehr als 6500 Arbeiter auf den Stadionbaustellen ihr Leben verloren.

Erst posierten die Nationalspieler mit dem Schriftzug „Human Rights“ auf ihren Trikots, dann trugen sie sie auf dem Mannschaftsfoto verkehrt herum, um mit ihren Rückennummern an die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte zu erinnern.

Diese WM in Katar ist das letzte Vermächtnis des durchtriebenen früheren Fifa-Präsidenten Sepp Blatter, der als Herrscher des weltweiten Fußballs ein System entstehen ließ, in dem Korruption und Profitmaximierung skrupellos perfektioniert wurden. Dass Franz Beckenbauer in diesem System die Sommermärchen-WM 2006 nach Deutschland holte, hat bis heute einen schalen Beigeschmack. Eine WM nach Katar zu vergeben, war schon bei der Bekanntgabe im Dezember 2010 ein Skandal.

Während die deutsche Mannschaft mit ihrer Demonstration für Menschenrechte weltweit die gewünschte Beachtung fand, erwischte sie im eigenen Land ein ebenso beachtlicher Shitstorm. Kaum hatte Löw seine Spieler für die Aktion gelobt, musste er sie schon verteidigen. Grund war ein unnötiges Video, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Internet veröffentlichte: In bester Kinoqualität, mit emotionalem Sound und perfektem Schnitt wurden die Nationalspieler beim Pinseln der Human-Rights-Buchstaben gezeigt. Auch der Hauptsponsor war bestens in Szene gesetzt. Menschenrechte als Marketing? Ein unglaubliches Eigentor.

Auch wenn Löw versicherte, die Spieler hätten sich „nicht aus Marketingzwecken vor einen Karren spannen lassen“, ist der Eindruck verheerend. Zumindest die Bayernprofis im Kader sahen sich ohnehin schon dem Vorwurf der Doppelzüngigkeit und der Doppelmoral ausgesetzt, weil von ihnen nie ein Human-Rights-Foto zu sehen war, als sie in ihr Wintertrainingslager nach Katar flogen.

Ohne dieses fatale Marketingvideo, das vom DFB als „Making of zu #humanrights“ gepriesen wurde, hätten die Spieler glaubwürdiger gewirkt. So aber verstärkte der Film den ohnehin schon schlechten Eindruck, dass die Nationalmannschaftsstrategen um Direktor Oliver Bierhoff offenbar nichts aus ihren Fehlern gelernt haben. Wer sich schon „Best never rest“ auf den Mannschaftsbus gepinselt hat und Hersteller von Luxusuhren ins Trainingslager einlud, weil eine Mannschaft ja wie ein Uhrwerk funktionieren muss, der sollte doch wenigstens mit dem Thema Menschenrechte anders umgehen. Sollte man meinen. Aber der deutsche Fußball muss in dieser Frage offenkundig lernen: Es ist erst wenige Jahre her, dass Franz Beckenbauer versicherte, er habe in Katar keinen einzigen Sklaven gesehen – weder gefesselt noch in Ketten.

So schließt sich der Kreis. Spitzenfunktionäre des deutschen Fußballs fielen genau deshalb immer wieder durch staatsanwaltschaftliche Untersuchungen auf, weil sie Teil eines Systems sind, in das auch Scheichs aus Katar unfassbare Geldsummen pumpen. Katar wegen der Missachtung der Menschenrechte nicht zu kritisieren, ist genauso inakzeptabel wie ein Video, das den Eindruck erweckt, der DFB würde Menschenrechte zu Marketingzwecken benutzen.

Der deutsche Fußball wäre gut beraten, endlich sensibler mit dem Thema umzugehen. Die nächste Gelegenheit bietet sich schon an diesem Mittwoch beim Länderspiel gegen Nordmazedonien.