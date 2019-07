Ist dieses Mal bei "Bremen Olé" nicht dabei: der Sänger und Entertainer Mickie Krause. (Sebastian Willnow/dpa)

Mickie Krause, Jürgen Drews, Peter Wackel – alle drei sind seit Jahrzehnten bekannte Sänger am Ballermann auf Mallorca. Den Megapark oder Bierkönig füllen sie bei ihren Auftritten nach Belieben. Alle drei sind in den vergangenen Jahren auch bei der Partyreihe "Bremen Olé" aufgetreten. Wer sie diesmal bei der Veranstaltung sucht, der sucht vergeblich. Stattdessen treten an diesem Sonnabend auf der Bürgerweide Künstler wie Scarlet Flair oder Carolina auf. Noch nie gehört? So geht es vermutlich einigen Mallorca-Fans.

Der Veranstalter wartet diesmal mit einem Line-Up auf, das keinen Partymarathon verspricht. Mia Julia und Lorenz Büffel sind noch die Mallorca-Künstler, die am ehesten für Stimmung sorgen können. Anderen Künstlern ist das nicht wirklich zuzutrauen. Michael Wendler und Willi Herren? Sorgen mehr für Schlagzeilen mit ihrem Privatleben als mit ihrer Musik. Honk und Almklausi? Hatten beide bisher einen Hit ("Hallo Helmut" und "Mama Laudaaa"), den sie wahrscheinlich mangels Alternativen öfter singen werden. Die Atzen? Seit Jahren keinen Hit gelandet, der auch nur im Ansatz an "Das geht ab" oder "Disco Pogo" herankommt. Michelle und Olaf Henning singen hauptsächlich ihre Songs von früher. Kult in Bremen sind natürlich Klaus & Klaus, die jedes Jahr bei "Bremen Olé" auftreten. Das war es aber auch schon.

Was diesmal auffällt: Der Veranstalter versucht es nicht mehr nur mit Mallorca-Künstlern. Mit dabei sind diesmal Popsänger wie Pietro Lombardi, Eloy de Jong oder das DJ-Duo Stereoact. Ob das funktioniert? Zweifelhaft. Ein Jürgen Drews oder Peter Wackel sorgen sicherlich eher für gute Stimmung. Oli P. verursacht höchstens Kreischen bei den weiblichen Fans, mehr nicht. Musikalisch reiht auch er sich nur in die zweite Reihe ein. Feierlaune? Fehlanzeige.

Gerade das Wegbleiben von Mickie Krause ist ein Verlust für die Veranstaltung. Krause und Bremen – das gehört einfach zusammen, siehe die regelmäßigen Auftritte bei den Sixdays oder auf dem Freimarkt. Bei seinen Auftritten kann man wahrlich von einem Partymarathon sprechen.

Auf Dauer wird die Partyreihe nicht ohne die großen Mallorca-Künstler auskommen. Der Veranstalter muss aufpassen, dass die Party nicht zu einer lahmen Veranstaltung wird. Nächstes Jahr sollte dies umgehend korrigiert werden. Ansonsten heißt es wieder: Kein Mickie Krause, keine Party.