Das Jahr des Ochsen: Auch wenn sich China wie hier in Shenyang auf das Neujahrsfest vorbereitet, werden viele Chinesen nicht feiern können – zu strikt sind die Reisebeschränkungen. (Yue Zhiqiang/Action Press)

Wenn Frau Huang vom diesjährigen Neujahrsfest erzählt, kann sie ihre aufgestauten Emotionen auch hinter der hellblauen Gesichtsmaske kaum verbergen. Die 50-Jährige hat in der Arbeitersiedlung Picun einen Marktstand aufgebaut, wo sie am Wegesrand in der klirrenden Januarkälte Sonnenblumenkerne, getrocknete Früchte und Äpfel verkauft.

„Normalerweise arbeite ich bis kurz vorm Neujahrsfest durch, denn dann kaufen die Leute noch mal ordentlich ein“, sagt sie. Danach fahre sie dann stets zu ihrem Sohn im Teenager-Alter, der 700 Kilometer südlich in der Provinz Shandong bei seiner Großmutter aufwächst. Im Jahr des Ochsen muss jedoch die Familienvereinigung ausbleiben – zu streng sind die Reisebeschränkungen und Quarantäne-Auflagen.

Dutzende Millionen Chinesen werden beim wichtigsten Fest des Jahres ihre Verwandten nicht wiedersehen können. Das laut Mondkalender am 12. Februar gefeierte Neujahrsfest bezeichnen viele Medien als „größte Völkerwanderung der Welt“, schließlich sind normalerweise fast die Hälfte der 1,4 Milliarden Chinesen auf Reisen. Im vergangenen Jahr sorgte dies dafür, dass das jüngst in Wuhan ausgebrochene Coronavirus in sämtliche Provinzen verschleppt wurde – ein Szenario, das 2021 unbedingt verhindert werden soll.

Chinesischer Alltag: die Arbeitsmigrantensiedlung Picun. (Kretschmer)

Angst vor Corona: Manche Dörfer in China riegeln sich ab

„Die Regierung hat Arbeitsmigranten dazu ermutigt, während der Feiertage nicht nach Hause zu fahren – aus Angst, dass sich das Virus weiterverbreiten könnte“, sagt Christine Peng, die für die Schweizer UBS in China den Bereich „Consumer Research“ leitet. Noch immer befinden sich die Inlandsreisen nicht auf dem Vor-Krisen-Niveau – einer der wenigen Bereiche, in denen die Wirtschaft der Volksrepublik noch nicht wieder voll angezogen hat.

Ein offizielles Reiseverbot gibt es nicht, jedoch etliche Hindernisse. So muss laut der nationalen Gesundheitskommission jeder Chinese, der in ländliche Gegenden fährt, nicht nur einen aktuellen Covid-Test vorzeigen, sondern auch eine 14-tägige „Gesundheitsbeobachtung“ absolvieren, bei der die eigene Körpertemperatur mehrmals täglich durchgegeben wird. Manche Dörfer haben zudem aus Angst vor eingeschleppten Virusfällen ihre Grenzen komplett dicht gemacht.

Jene Maßnahmen, so haben viele Nutzer auf sozialen Medien kritisiert, betreffen weniger die urbanen Eliten des Landes, sondern vor allem jene 300 Millionen Arbeitsmigranten, die aus den unterentwickelten Hinterlandprovinzen zum Geld verdienen in die Küstenmetropolen gezogen sind. Epidemiologisch ergibt dies durchaus Sinn, schließlich ist die medizinische Infrastruktur in den ländlichen Gebieten nur rudimentär entwickelt. Für die einfachen Arbeiter kommt ein ausgefallenes Neujahrsfest dennoch oft einer persönlichen Tragödie gleich: Viele von ihnen sehen ihre zurückgelassenen Kinder und Eltern oft nur einmal im Jahr.

Peking bietet viele positive Anreize fürs Einhalten der Corona-Regeln

Zehntausende von ihnen leben in der Siedlung Picun an der östlichen Peripherie Pekings. Weit hinter dem fünften Stadtring, vorbei an Heizkraftwerken und Hochspannungsmasten, liegt das ummauerte Wohnviertel, an dessen Eingang schwarzuniformierte Männer mit russischen Fellmützen darauf achten, dass jeder Besucher auf seinem Smartphone einen „grünen Gesundheitscode“ vorweist. In den engen Gassen offenbart sich schließlich eine Stadt in der Stadt: Auf engstem Raum reihen sich Friseurläden und Handygeschäfte, kleine Ecklokale und Gemüsemärkte.

Eine kleingewachsene Müllsammlerin mit gebücktem Rücken schlurft mit einem grauen Sack im Schlepptau durch die Marktstraße. Sie sei aus der bergigen Sichuan-Provinz nach Peking gezogen, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Sohn wohnt sie hier, doch ihre drei Enkel leben nach wie vor in der weit entfernten Heimat. „Dieses Jahr können wir sie nicht sehen“, sagt die 70-Jährige: „Mein Sohn hat eine Vollzeitarbeit. Er kann es sich nicht leisten, bei der Rückkehr 14 Tage in Quarantäne zu müssen“.

Neben den Strafmaßnahmen haben Pekings Regierungsbeamte auch etliche positive Anreize gesetzt, um die Bevölkerung zu einem „friedlichen und gesunden“ Neujahrsfest zu motivieren. Demnach wurden Unternehmen dazu aufgefordert, den daheim gebliebenen Arbeitsmigranten Verdienstmöglichkeiten zuzusichern.

Streamingdienste bieten kostenlose Filme an, touristische Sehenswürdigkeiten Preisnachlässe und die großen Telekommunikationsanbieter 20 Gigabyte Datenvolumen. Die Flugbehörden haben zudem zugesichert, sämtliche Kosten für Buchungen im Vorfeld des Neujahrsfestes vollständig zu erstatten.

Trotz Corona: Bruttoinlandsprodukt von China wächst wieder

Volkswirtschaftlich könnten die Maßnahmen aufgehen, denn derzeit verfügt China als einziges Land über eine vollständige Wertschöpfungskette. Wenn al­so auch über die Feiertage produziert wird, kurbelt dies zusätzlich die Exporte an. Dabei wächst das Bruttoinlandsprodukt bereits jetzt schon wieder auf Vorkrisenniveau – 2020 expandierte Chinas Wirtschaft um 2,3 Prozent.

Möglich ist dies nur, weil die Behörden das Virus über Monate hinweg fast vollständig ausradierten. Seit Neujahr jedoch droht die Lage zu kippen. Zwar liegen die täglichen Infektionszahlen nach wie vor lediglich im niedrigen dreistelligen Bereich. Doch aufgrund der neuen, hochansteckenden Mutationen und der Gefahr von unentdeckten Fällen in ländlichen Gebieten greifen die Behörden mit aller Härte durch: Wohngebiete in drei Provinzen des Landes sind in einen strikten Lockdown versetzt worden, darunter der Pekinger Bezirk Daxing sowie mehrere Städte im Nordosten des Landes.

Viele Chinesen werden froh sein, wenn mit dem 12. Februar das „Jahr der Ratte“ – seit 2020 unweigerlich mit dem Corona-Ausbruch verbunden – endlich vorüber sein wird. Laut dem chinesischen Tierkreiszeichen folgt nun das Jahr des Ochsen, welches im Nationalen Kunstmuseum Pekings, nur einen Steinwurf von der Verbotenen Stadt entfernt, bereits mit Papierschnitten, Skulpturen und Zeichnungen künstlerisch willkommen geheißen wird.

Eingeleitet wird die Ausstellung auf riesigen Informationstafeln mit den voll Pathos triefenden Worten des Staatschefs Xi Jinpings: Es sei wichtig, dem Volk mit gesenktem Kopf zu dienen wie der willigen Ochse, Innovationen voranzutreiben wie der richtungsweisende Ochse und die Tradition des einfachen Lebens zu pflegen wie der fleißige Ochse.