Die EU erhöht den Druck auf die US-Internet-Riesen auch, um Raum für europäische Anbieter zu schaffen. (Lukas Schulze/dpa)

Die Macht der Internet-Riesen ist gewaltig. Nahezu alle Versuche der Europäischen Kommission, die schleichend vorangetriebenen Wettbewerbsverzerrungen von Google, Apple und Co. mit dem Kartellrecht zu stoppen, sind folgenlos geblieben. Stattdessen nutzen die Konzerne ihre selbst geschaffenen Verflechtungen von Plattform und eigenen Angeboten, von Kunden und Verkäufern dazu, ihre Geschäftspraktiken auszubauen. Die Liste der Beispiele ist lang. Brüssels zuständige Kommissarin hat etliche Verfahren gegen die Unternehmen angestrengt und auch gewonnen. Aber geändert hat sich wenig. In einigen Fällen beließen es die gerügten Unternehmen lediglich bei kosmetischen Nachbesserungen.

Was die EU nun vorschlägt, ist ein Quantensprung. „Wir haben es mit Regulierungen versucht, nun brauchen wir Gesetze“, hieß es vor zwei Tagen bei der Vorstellung der beiden neuen Dokumente, in denen die Kommission eher einen Beitrag zu einem fairen Netz sieht als eine Attacke auf das freie Internet. Tatsächlich ist die Frage berechtigt, ob es wirklich die Regulierer sind, die das liberale Netz schrittweise abschaffen oder nicht doch die Konzerne. Dabei ist man schon weit gekommen. Jeder User kann heute wissen, was mit seinen Daten geschieht – und er muss zustimmen. Auch wenn ihm manche Angebote verschlossen bleiben, sollte er der Nutzung seiner persönlichen Informationen widersprechen.

Doch was nun ansteht, ist das Aufbegehren der Europäer gegen eine Internet-Wirtschaft, die mit Tricks und geschickten Platzierungen tatsächlich die Wahl- und Bewegungsfreiheit im Internet einschränkt. Der erste Schritt dazu war die personalisierte Werbung, die die Konzerne aus dem Surfverhalten jedes Users generieren. Dies hat zu der Erstellung von Angeboten geführt, bei denen die Unternehmen mal als reine Plattform, ein anderes Mal als Anbieter auf der eigenen Plattform auftraten. Mit Wahlfreiheit hat das nur noch wenig zu tun.

Natürlich geht es den Europäern nicht nur um die Wiederentdeckung von fairen Praktiken im Netz und den Kampf gegen illegale Inhalte. Das hat nicht allein mit Gutmenschentum, sondern auch viel mit dem Versuch zu tun, die Vormacht der US-Giganten zu brechen, um Raum für europäische Anbieter zu schaffen. Dafür werden Kontrolle und horrende Strafen allein nicht helfen, wenn es hiesigen Unternehmen nicht gelingt, die Nutzer auf ihre Webseiten zu ziehen – und davon zu überzeugen, dass sie besser und fairer sind. Das ist nicht allein eine Frage von gleicher Kreativität und Finanzkraft, sondern auch von der Erkenntnis der Nutzer, dass fairer Handel im Netz kein Luxus ist und dass sie es sind, die mit ihren preisgegebenen Daten jene erfolgreich machen, über deren Praktiken sie sich anschließend beklagen. Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt sehr wesentlich davon ab, wie eine effiziente Kontrolle und die Überwachung ausgestaltet werden, damit eine neue Überwachungsinstanz nicht mit der sonst üblichen Behäbigkeit von EU-Institutionen agiert, sondern sich auch als Hilfesteller und Moderator aufführt.

Bis zu diesem Punkt sind die neuen Vorschläge nachvollziehbar und in Ordnung. Aber Brüssel verlangt von den Konzernen mehr, sogar unerträglich mehr. Sie sollen nicht weniger als das Geheimnis ihres Geschäftserfolges preisgeben: ihre Algorithmen. So verständlich diese Forderung auch sein mag, so illusorisch muss sie bleiben. Die EU-Verwaltung versucht schon länger, nicht nur die digitale, sondern auch die traditionelle Wirtschaft zu zwingen, sich durch Offenlegung ihrer Geschäftsmodelle sowie aller Daten und Zahlen vollkommen der Überwachung zu unterwerfen. Dies wäre ein Tabubruch, den niemand der Kommission oder einer ihrer Behörden erlauben darf.

Das, was der EU als nächster Schritt der digitalen Evolution vorschwebt, kann deshalb nur funktionieren, wenn es gelingt, die Facebooks, Apples und Amazons dieser Welt zu beteiligen. Dann, aber nur dann, kann im Internet endlich der faire Wettbewerb stattfinden, der dem europäischen Binnenmarkt entspricht.