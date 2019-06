Solange Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Chefin ist, wird es keine Annäherung an die AfD geben, sagte sie. (Wolfgang Borrs/dpa)

Da hat Annegret Kramp-Karrenbauer klare Worte gefunden. „Keine Zusammenarbeit mit der AfD“, lautete ihre Ansage. Warum auch sollten die Christdemokraten den Schulterschluss suchen? Schon Österreichs Koalition aus Konservativen und Rechtspopulisten ist krachend gescheitert. Ein Happy End in deutschen Parlamenten wäre fraglich.

Seit ihrer Gründung 2013 ist die AfD stetig weiter nach rechts gerückt und stolpert von einem Skandal zum nächsten. In sozialen Belangen bleibt die Partei blass, einen Parteitag zur Rentenpolitik hat sie kürzlich wegen mangelnder Einigkeit verschieben müssen. Die Partei, die sich wie keine zweite mithilfe des Streitthemas Migration profilieren konnte, hat sonst nicht viel zu bieten. Kein CDU-Politiker kann hier ernsthaft die Grundlage für eine vernünftige Zusammenarbeit sehen.

Kramp-Karrenbauer denkt zudem laut über ein offizielles Kooperationsverbot nach zwischen CDU und AfD. Auch die AfD hat Kooperationsverbote erlassen, etwa mit der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB). Vielfach ist dokumentiert, dass AfD-Funktionäre dieses Verbot missachten. Besonders die Parteijugend pflegt vielerorts rege Kontakte zur IB und steht nicht zuletzt deshalb im Fokus des Verfassungsschutzes.

Im Gegensatz zu ihrer langjährigen Vorgängerin Angela Merkel gilt Kramp-Karrenbauer als deutlich konservativer. Einen Rechtsruck der CDU werde es mit ihr jedoch nicht geben, betonte sie. Bis das bei allen CDU-Mitgliedern angekommen ist, wird sie noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen – die Rufe nach einer vorsichtigen Annäherung an die AfD wurden zuletzt lauter.

Die Europawahl hat gezeigt, dass es vor allem Umweltthemen sind, die CDU und CSU verschlafen haben. Mehr als eine Million Wähler hat die Union an die Grünen verloren. Die CDU wird sie nicht zurückgewinnen können, indem sie mit der AfD flirtet. Im Gegenteil: So verprellt sie jene konservativen Wähler, denen nichts gelegen ist an Rassismus und Nationalismus.