Siegfried Borgwardt, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt, wartet in einem Sitzungssaal auf den Beginn der Fraktionssitzung. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Nun hat der Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff tatsächlich einen Weg gefunden, der Erhöhung der Rundfunkgebühren nicht zuzustimmen und trotzdem seine Kenia-Koalition zu retten. Damit ist die Anhebung zunächst gestoppt. Der Staatsvertrag ist gegenstandslos und muss neu verhandelt werden, falls die Klage der Sender vor dem Bundesverfassungsgericht auf Erhöhung des Beitrags keinen Erfolg haben sollte. Dennoch: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland wird an den fehlenden 86 Cent pro Monat und Haushalt nicht zugrunde gehen.

Nachdem der Tabubruch einer gemeinsamen Ablehnung mit der AfD vom Tisch ist, wäre es angebracht, über die Beweggründe der CDU-Abgeordneten in Sachsen-Anhalt nachzudenken. Was könnte sie dazu verleitet haben, dem Druck der Anstalten und anderer Bundesländer so konsequent standzuhalten? Das hat wohl auch viel mit der Frustration über die ausbleibenden Strukturreformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und mit einer tief sitzenden Unzufriedenheit über die Leistungen der Sender zu tun.