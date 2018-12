Fethullah Gülen ist Chef einer islamisch-mystischen Sekte und gewiss kein Heiliger. (Matt Smith/dpa)

Wird der türkische Staatsfeind Nummer eins von Washington an Ankara ausgeliefert? Mit dieser Sensationsmeldung sorgte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Wochenende für weltweite Aufregung. Demnach habe US-Präsident Donald Trump seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan am Rande des G-20-Treffens in Argentinien versprochen, für die baldige Überstellung von dessen Erzfeind Fethullah Gülen und 84 Gefolgsleuten in die Türkei zu sorgen.

Doch an der Nachricht stimmt so gut wie nichts, denn auch in den USA entscheidet nicht die Regierung über Auslieferungen, sondern die Justiz. Gülen lebt seit 1999 im US-Bundesstaat Pennsylvania und genießt permanentes Aufenthaltsrecht. Er kann nur durch Beschluss eines Bundesrichters ausgeliefert werden, nicht aber auf Befehl des Präsidenten. Womöglich hat Trump im Gespräch mit Erdogan einmal mehr Zusagen gemacht, die er nicht einhalten kann. Das Weiße Haus hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Tatsächlich ist an eine Auslieferung des 77-jährigen Gülen unter legalen Bedingungen nicht zu denken, denn jedes Gericht hätte zu prüfen, ob Gülen in der Türkei ein rechtsstaatlicher Prozess erwartet. Erdogan macht seinen einstigen Verbündeten und dessen Anhänger für den Putschversuch des Militärs vom Juli 2016 verantwortlich. Gülen bestreitet dies. Gleichwohl wurden nach offiziellen Zahlen seither rund 218 000 Menschen wegen angeblicher Putschverbindungen festgenommen und mehr als 140 000 Menschen aus dem Staatsdienst entlassen.

Gülen hat stets gegen Gewalt gepredigt

Diese Zahlen lassen keinen Zweifel daran, dass die fortdauernden „Säuberungen“ politisch motiviert sind. Erst vergangene Woche enthüllte ein internationaler Medienverbund unter Mitwirkung des ZDF, dass Erdogans Geheimdienst MIT Gülenisten auf offener Straße entführt und in Geheimgefängnissen gefoltert habe. Es liegt auf der Hand, wie ein unabhängiger US-Bundesrichter diese Fakten beurteilt.

Fethullah Gülen ist Chef einer islamisch-mystischen Sekte und gewiss kein Heiliger. Er verband seine religiöse Botschaft in der Türkei mit dem politischen Aufruf an seine drei Millionen Anhänger, einen Marsch durch die staatlichen Institutionen anzutreten. Aber er hat stets gegen Gewalt gepredigt und sich für ein gutes Verhältnis mit Israel eingesetzt. Letzteres ist einer der Gründe für das Zerwürfnis mit seinem einstigen Verbündeten Erdogan. Zwar waren einzelne Anhänger Gülens nachweislich in den Putschversuch verstrickt, doch gerichtsfeste Beweise, dass sie ihn angeführt hätten, konnte Ankara der US-Justiz bisher nicht liefern.

Als Donald Trump im Herbst 2016 an die Macht kam, weckte das in der Türkei Hoffnungen, nun des Predigers habhaft werden zu können. Tatsächlich ergaben Ermittlungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller in der Russland-Affäre, dass Trumps früherer nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn im Dezember 2016 ein Treffen mit türkischen Regierungsvertretern abhielt, bei dem es um eine gewaltsame Entführung Gülens mit einem Privatflugzeug in die Türkei gegangen sei; er sollte dafür 15 Millionen Dollar bekommen. Beide Seiten dementierten den Deal.

Im November berichteten amerikanische Medien nun erneut, das Weiße Haus habe bei verschiedenen Behörden Erkundigungen über rechtliche Möglichkeiten eingezogen, Gülen außer Landes zu bringen. Trump dementierte sofort, die Auslieferung stehe „nicht zur Diskussion“. Somit stellt sich die Frage, ob Außenminister Cavusoglu die Amerikaner falsch verstanden hat oder bewusst „fake news“ verbreitet. Aber warum? Vielleicht hat Ankara die Freilassung des protestantischen Pastors Andrew Brunson aus türkischem Gewahrsam im Oktober als Vorleistung für Gülens Abschiebung verstanden. Doch wäre ein solch erpresserischer Deal für Trump politisch verheerend.

Mehr spricht für eine andere Variante. Der US-Fernsehsender NBC berichtete kürzlich, das Weiße Haus suche nach Möglichkeiten, Gülen auszuweisen, um den türkischen Druck auf Saudi-Arabien im Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi abzuschwächen, denn Trump möchte die guten Beziehungen der USA zu den Saudis nicht gefährden. Auf der anderen Seite versucht Erdogan seit Wochen, Themen zu setzen, mit denen er angesichts der nahenden Kommunalwahlen im März von der massiven Wirtschaftskrise im Land ablenken kann. Die Auslieferung Gülens würde ihm sicher helfen, seine Herrschaft für die nächsten Jahre zu konsolidieren. Wahrscheinlich ist sie nicht.