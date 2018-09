Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier halten sich dem türkischen Präsidenten Erdogan gegenüber nicht zurück. (Michael Kappeler /dpa)

Es war doch nicht schlecht, Recep Tayyip Erdogan in Berlin die große Bühne eines Staatsbesuchs zu bieten. Hier ließ sich nämlich gut ausgeleuchtet auch die kritische Haltung seiner Gastgeber inszenieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machten eine gute Figur: Klartext wurde gesprochen, reichlich. Die früher oft beschämende Leisetreterei gegenüber Despoten hat hoffentlich ausgedient.

Merkel sprach klipp und klar von „tief greifenden Differenzen“, die es weiterhin gebe. Noch deutlicher Steinmeier: Er sorge sich um deutsche Staatsbürger, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert seien. Elegant entkräftete er damit zugleich Erdogans Versuche, die politischen Verhältnisse in der Türkei auf eine Stufe mit der hier herrschenden Demokratie zu stellen. Nein, in Deutschland sitzt kein Türke aus politischen Gründen ein. Nein, Erdogan ist in Sachen Menschenrechte nicht annähernd auf Augenhöhe.

Mehr zum Thema Mit Erdogan im Kanzleramt Merkel sieht „tiefgreifende Differenzen“ mit Türkei Beide Seiten sind um Entspannung bemüht, aber Berlin und Ankara haben zu viele Streitpunkte. ... mehr »

Deshalb wird in Berlin auch niemand daran denken, womöglich den Journalisten Can Dündar und weitere Exilanten auf einer ominösen „Terrorliste“ auszuliefern, um im Gegenzug einige Deutsche freizubekommen. Man hat ohnehin etwas zu bieten, das Erdogans an der Staatspleite taumelndes Reich viel eher braucht: Investitionen. Dazu müssen aber Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit zurückkehren an den Bosporus, das fordert selbst der Spitzenverband der Deutschen Industrie. Bis dahin: keine Blumen für Erdogan, nicht einmal ein Blumentopf. Gut so!