Diffamierung der journalistischen Arbeit als „Lügenpresse“ und staatliche Regulierung von Medien sind in Europa keine Seltenheit mehr. (Paul Zinken)

Es gab Zeiten, da galt die Pressefreiheit in Europa als Selbstverständlichkeit. Eine freie Presse, sie stand sinnbildlich für das Alarmzentrum der Gesellschaft, für den Leuchtturm, das nötige Korrektiv. Seit ein paar Jahren muss man mitansehen, wie die Pressefreiheit schwindet. Besonders in Ländern mit nationalistisch-populistischen Regierungen sind Hetze und Morddrohungen gegen regierungskritische Journalisten, Diffamierung der journalistischen Arbeit als „Lügenpresse“ und staatliche Regulierung von Medien keine Seltenheit mehr. Und das, obwohl die meisten europäischen Länder demokratisch verfasst sind. Pressefreiheit, Medienvielfalt und Meinungspluralismus gelten dort als entsprechend anerkannt – zumindest auf dem Papier. Die Wirklichkeit sieht anders aus.

Es gibt ausreichend Beispiele, die das belegen: In Polen wird der öffentliche Rundfunk von der national-konservativen Regierung kontrolliert. In Ungarn haben Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei die Medienlandschaft unter ihre Kontrolle gebracht – öffentlich-rechtliche Sender fungieren seitdem als Propaganda-Maschinerie. In der Slowakei wurde im Februar 2018 der Investigativ-Reporter Jan Kuciak erschossen. In Österreich haben zwei ehemalige Regierungs-Mitglieder einer vermeintlich regierungsnahen Oligarchin angeboten, Anteile an der Kronenzeitung zu kaufen. „Alles nur a bsoffene Gschicht“ hieß es im Nachhinein. Doch der versuchte Fall von Korruption und Gleichschaltung der österreichischen Medienlandschaft – er hat zu diesem Zeitpunkt schon lange System.

All diese Beispiele geben Anlass, sich um die Freiheit der Berichterstattung in Europa ernsthaft zu sorgen. Die Pressefreiheit bröckelt. Und zwar auch, um nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, in Deutschland.

Hierzulande, wo die Meinungs-und Pressefreiheit seit 70 Jahren fest im Grundgesetz verankert sind, wird in Horst Seehofers (CSU) Bundesinnenministerium gerade ernsthaft diskutiert, rechtliche Voraussetzungen für die Überwachung von Medien und Journalisten zu schaffen. Das ist blanker Wahnsinn! Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat den Entwurf für das „Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts“ umfassend analysiert. Demnach könnten der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst die Server, Computer und Smartphones von Journalisten künftig legal hacken. Mithilfe bestimmter Software wäre es ihnen dann möglich, digitale Datenträger verdeckt nach gespeicherten Dokumente, Browserverläufen oder Gesprächsmitschnitten zu durchsuchen. Ein richterlicher Beschluss wäre dazu nicht nötig. Stattdessen könnte das Bundesamt für Verfassungsschutz im Alleingang abwägen, ob sein Interesse schwerer wiegt als das Redaktionsgeheimnis.

Auf Twitter rechtfertigt Horst Seehofer seine Reformideen mit dem Satz „Wir bekämpfen Terroristen und Extremisten, keine Journalisten.“ Das mag stimmen. Im Kern aber untergräbt er dabei einen Punkt, der für die journalistische Arbeit von größter Wichtigkeit ist: den Informantenschutz. Besteht die Möglichkeit einer legalen Onlinedurchsuchung, können sich Informanten zukünftig nicht mehr länger darauf verlassen, dass ihre Identität geheim bleibt. Sie wären den Geheimdiensten schutzlos ausgeliefert, müssten im Zweifel mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Auch das ist fatal: Das Vertrauensverhältnis zwischen Presse und privaten Informanten – es wäre dahin.

Die Pressefreiheit in Deutschland nun durch eine Gesetzesänderung zu schwächen hätte nicht nur symbolischen Charakter, sondern wäre eine Gefahr für unsere Demokratie. Sollte es die freie journalistische Arbeit in ihrer ursprünglichen Form bald nicht mehr geben – wer geht dann an die Orte, die uns sonst verborgen blieben? Wer schaut auch dorthin, wo es für ranghohe Politiker unangenehm wird? Und wer deckt Missstände auf, die uns alle angehen? Fragen, die Horst Seehofer offenbar nicht umtreiben. Besorgte Bürger hingegen schon.

Der Begriff Pressefreiheit trägt nicht umsonst das Wort Freiheit im Namen. Frei, das steht für eine unabhängige Presse, die ohne staatliche Regulierung arbeitet und ohne jede Zensur auskommt. Indem sie (teils geheime) Informationen verifiziert und entsprechend einordnet, ermöglicht sie fundierte Meinungsbildung. Die brauchen wir angesichts rechtspopulistischer Tendenzen im gesamteuropäischen Raum – man werfe beispielsweise einen Blick auf die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments – dringender denn je.