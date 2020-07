Die Lage eskaliert. US-Präsident Donald Trump nennt die Demonstranten Anarchisten und droht ihnen mit Gefängnis. (SPENCER PLATT)

Portland. Um 0.02 Uhr geht das Licht am Gerichtsgebäude an, dann kommt die Warnung. Das, was sich vor dem Haus abspiele, sei ein Aufstand. Wer jetzt nicht nach Hause gehe, werde verhaftet, schallt es aus einem Lautsprecher. Das Licht geht wieder aus. Vor dem mehr als zwei Meter hohen schwarzen Eisenzaun wird es unruhig, Minuten später knallt es, erste Nebelschwaden breiten sich aus. Die Menschenmenge vor dem Gerichtsgebäude bricht auseinander, einige bringen sich in Sicherheit, suchen Schutz hinter Bäumen. Die erste Ladung ist eher ein letzter Warnschuss, das Tränengas strömt noch nicht so heftig.

Die Menge kehrt wieder zum Zaun zurück, die Menschen haken sich unter und halten ihre Schilde griffbereit, Rufe erschallen. „Don’t shoot!“, schießt nicht. Beim zweiten Mal feuern Polizeibeamte aus dem Gebäude heraus mehr Gas in die Menge. Es beißt in den Augen, brennt in den Atemwegen und auf der Haut, Frauen weinen, Männer fluchen, manche übergeben sich. Nicht jeder ist mit Gasmaske und Taucherbrille ausgestattet, wie es die Organisatoren des Protestes geraten hatten. Helfer stehen bereit, sprühen Wasser in gereizte Augen, raten, viel zu blinzeln, verteilen Reinigungstücher.

Situation eskaliert

Wieder ist die Situation vor dem Zaun um das Mark O. Hatfield Courthouse in Portland im US-Westküstenstaat Oregon eskaliert. Dabei hatte es am Sonntag zunächst so ausgehen, als ob es nach zwei heftigen Nächten dieses Mal entspannter zugehen könnte. Die Menge rund um den Lownsdale Square ist kleiner als noch am Vortag, als sich rund 4000 Demonstranten versammelt hatten. Ab und zu hämmern Männer mit Schutzschilden rhythmisch gegen den Zaun, der am Nachmittag wieder aufgebaut worden war. Sie werden begleitet von „Black Lives Matter“-Rufen.

„Unser Protest ist doch kein Aufstand“, sagt Stunden zuvor Samuel Mitchel Gray. Die Polizei sei es, die mit „völlig überzogener Gewalt“ reagiere. „Die setzen hier Tränengas, Gummigeschosse und Blendgranaten gegen Demonstranten ein, dabei ist Tränengas laut der Genfer Konvention sogar bei der Kriegsführung verboten“, sagt der 34-Jährige. „Aber offenbar nicht im Einsatz gegen die eigenen Bürger.“

Gray, der wegen der Corona-Pandemie vor drei Wochen seinen Job in einer Bar verloren hat, kommt regelmäßig hierher, um mit Hunderten, manchmal Tausenden, zu demonstrieren. „Wir hören erst auf, wenn die aufhören zu töten.“ Nein, nicht alle Polizisten seien Rassisten, sagt er. Aber sie hielten alle zusammen.

Der Zaun und das weiße Gebäude mit den großen, verrammelten Fenstern, sind zur Front in einer Schlacht geworden, die wie eine düstere Vorausschau auf das wirkt, was Amerika noch bevorstehen könnte.

Auf der einen Seite stehen Demonstranten, die gekommen sind, um gegen die Polizei, gegen Rassismus und gegen „das System“ zu protestieren, an dessen Spitze der hier unbeliebte US-Präsident Donald Trump steht. Auf der anderen Seite stehen Beamte bereit, die Staatsmacht zu verteidigen – und auch sich selbst.

Auslöser der Proteste

Auslöser der Proteste war die Nachricht vom Tod des Afroamerikaners George Floyd am 29. Mai in Minneapolis – erstickt von einem minutenlang auf ihm knieenden weißen Polizisten. Floyds Worte „I can’t breathe“ sind zum Schlachtruf einer Protestbewegung geworden, wie sie die Vereinigten Staaten lange nicht gesehen haben. Proteste gibt es in Hunderten Städten, vielerorts haben sie sich abgeschwächt, zum Beispiel in der Hauptstadt Washington.

Auch hier in Portland war es ruhiger geworden – bis Trump entschied, hier ein Exempel zu statuieren. Am 4. Juli, am Nationalfeiertag, hat er 120 Spezialeinsatzkräfte des Heimatschutzministeriums nach Portland geschickt, jenes Ministeriums, das nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegründet worden war, um die USA vor dem internationalen Terrorismus zu schützen. Nun wird es gegen die eigenen Bürger eingesetzt – von einem Präsidenten, der drei Monate vor seiner angestrebten Wiederwahl in Umfragen gegen seinen designierten Herausforderer Joe Biden zurückfällt und nach einem Thema sucht, mit dem er von der desaströsen Entwicklung der Corona-Pandemie ablenken und wieder aufholen kann.

Als kurz vor Mitternacht aus den Reihen der Demonstranten die ersten Feuerwerkskörper und Böller über die Absperrung geworfen werden, beginnt der Teil der Nacht, in dem es regelmäßig kippt: Es ist fast zwangsläufig, dass die „Feds“, die aus Washington entsandten Bundespolizisten, auf diese Provokation reagieren werden.

Mit Gasmasken und Taucherbrillen

„Aber es ist eigentlich auch egal, was wir machen, es gab bisher noch keine einzige Nacht, in der sie kein Tränengas eingesetzt haben“, hat ein Mann, der sich Torm nennt und angeblich 41 Jahre alt ist, kurz zuvor noch gesagt. „Wenn die ,Feds’ rauskommen, seid gewappnet.“ Er ist es: mit dunklem Schutzanzug, Maske und einer Art Schutzschild. Viele tragen auch Gasmasken, Taucherbrillen, Helme. Nicht weit entfernt wartet ein Mann mit einem Laubbläser darauf, dass der Tränengas-Einsatz beginnt: Er wird dann versuchen, die Chemikalien wegzublasen von der Menge vor dem Zaun.

Viele Demonstranten empfinden nach eigenen Aussagen die Anwesenheit der Bundesbeamten als Besatzung. (Nathan Howard)

Mit Portland könnte Donald Trump sein Wahlkampfthema gefunden haben. In rechten Medien werden seit Wochen apokalyptische Szenen von Straßenschlachten gezeigt. Vermittelt wird das Bild eines Landes am Rand des Bürgerkriegs, in dem marodierende Banden Denkmäler stürzen, brandschatzen und in – von Demokraten regierten – Großstädten Angst verbreiten und zerstören, was zu zerstören ist.

Trumps Wiederwahlkampagne überschwemmt soziale Netzwerke und Fernsehsender mit Wahlspots, die nahelegen, dass ein von Joe Biden regiertes Amerika in Anarchie und Chaos abgleiten würde. Die Demokraten hätten vor, die Forderung ihres radikalen Flügels umzusetzen, der die Polizei nicht mehr finanzieren wolle. Glaubt man diesen Videosequenzen, stünde in Portland kaum ein Stein mehr auf dem anderen, Geschäfte wären geplündert, Gebäude abgefackelt, kaum jemand würde sich mehr auf die Straße trauen außer der „Antifa“.

Schutz von Bundeseigentum

Die Polizei von Portland unterstützt diese Lesart. Es ist ein „Riot“, ein Aufstand, teilt sie mit. Das „brutale Verhalten“ der Leute in der Innenstadt habe „gewaltige Risiken“ geschaffen, schreibt die Behörde auf Twitter, nachdem Demonstranten den Zaun niedergerissen hatten. Mit der Benennung als „Aufstand“ ist der Weg frei für ein hartes Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten.

Offiziell sind die von Trump geschickten Einsatzkräfte hier, um Bundeseigentum zu schützen, das von den Demonstranten attackiert werde. Wenige Meter neben dem Bundesgerichtsgebäude gibt es noch das „Federal Building“, in dem Vertretungen von Bundesbehörden untergebracht sind, auch die des Heimatschutzministeriums. Dazwischen liegt ein Jugendgefängnis.

Viele Demonstranten sagen, sie empfinden die Anwesenheit der Bundesbeamten als Besatzung. Sie wollten keine Ruhe geben, bis die nach der Farbe ihrer Uniform auch „Greens“ genannten Kräfte wieder abgezogen sind.

„Feds go home“ ist an vielen Stellen der Stadt zu lesen, auf Graffiti, Schildern, an den Grillstationen am Lownsdale Square, wo Demonstranten und die vielen Obdachlosen, die sich hier ebenfalls eingefunden haben, von der Organisation „Riot Ribs“ bekocht werden. „Feds go home“, rufen die Demonstranten am Abend, als sie wieder vor das Gerichtsgebäude ziehen.

Den Gefallen wird ihnen der Präsident nicht tun. Die Beamten sollen bleiben, und sie sollen nun auch in andere Großstädte geschickt werden: nach Chicago, Atlanta, Albuquerque – alles Orte, die von Demokraten regiert werden.

Wie nach einem Drehbuch

„Ist das nicht furchtbar?“ Die Frau, weißes Top, weiße Bermudashorts, graue Haare, bleibt stehen und zeigt rüber zum Lownsdale Square. Dort stehen zwischen den Bäumen Dutzende bunte Zelte. In und vor ihnen liegen und sitzen zerzauste Gestalten. Um sie herum herrscht buntes Chaos: Neben Müllbergen gibt es die Stände mit kostenlosem Essen oder gebrauchter Kleidung, Einkaufswagen sind gefüllt mit vollen Plastiktüten und Säcken.

„Als Bürgerin dieser Stadt schäme ich mich so“, sagt sie. „Überall stinkt es nach Fäkalien, es ist dreckig, verwahrlost. Man sollte sie alle einsperren. Sie ruinieren unsere Innenstadt.“ Die Bürgerin Portlands, die ihren Namen nicht veröffentlicht haben will – „Die finden mich und drohen mir sonst. Nennen Sie mich Elsie.“ –, sagt über sich, sie sei eine zutiefst liberale Person. Selbstverständlich habe jeder das Recht zu protestieren. „Aber das hier ist kein Protest. Das ist ein Aufstand“, sagt Elsie. „Gut, dass die ,Feds’ da sind.“

Dass die Situation Nacht für Nacht wie nach einem Drehbuch eskaliert, liegt zum einen daran, dass sich unter die friedlichen „Black ­Lives Matter“-Demonstranten gewaltbereite Krawallmacher gemischt haben, die den durch die Anwesenheit der Bundesbeamten wiederaufgeflammten Protest mit befeuern. Viele davon sind von außerhalb angereist, heißt es, Aber die Zuspitzung liegt auch am Vorgehen der Polizisten, die kaum einen Unterschied machen, wen sie mit Tränengas beschießen: Männer, Frauen, Kinder, Ärzte, Reporter, selbst Bürgermeister Ted Wheeler hat es am vergangenen Donnerstag abgekriegt, als er sich die Proteste anschauen wollte.

Um zwei Uhr morgens kehrt Ruhe ein

Um die Demonstranten zu schützen, hat sich in Portland die „Wall of Moms“ gegründet: Mütter in gelben T-Shirts, erst viele weiße, aber zunehmend auch schwarze Frauen, die sich in die vorderste Front der Demonstranten stellten. Wenn die Polizisten die Frauen sehen, die außer Fahrradhelmen und Gasmasken nichts haben, um sich zu schützen, werden sie vielleicht weniger aggressiv vorgehen, so das Kalkül.

Doch auch gegen die „Moms“ kommen Tränengas und Gummigeschosse zum Einsatz, auch sie werden verletzt, manchmal verhaftet. Darum gibt es jetzt eine weitere Mauer. Nachdem der Navy-Veteran Christopher David vor gut einer Woche von den Bundesbeamten brutal angegangen wurde, weil er sie fragte, was sie da täten, hat sich die „Wall of Veterans“ gegründet.

Inzwischen ist es zwei Uhr morgens. Viele der Demonstranten gehen jetzt nach Hause. Noch eine Weile sind Detonationen von Blendgranaten, Feuerwerk und Tränengasgeschossen zu hören. Dann kehrt Ruhe ein.

Wo das alles hinführen soll, wie lange das so weitergehen kann, vermag wohl keiner wirklich zu sagen. Vermittler sind nicht in Sicht. Donald Trump sagt, er wolle Recht und Ordnung wiederherstellen, den „Anarchisten“ droht er mit „zehn Jahren Haft“. Am Montag kündigte er an, die Einsatzkräfte weiter zu verstärken.