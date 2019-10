Der Screenshot eines Propagandavideos des Islamischen Staates zeigt verschleierte Frauen mit Gewehren, die angeblich in Syrien operieren. Auch junge Frauen aus Deutschland sind dem Ruf der Terrormiliz zum Dschihad in Syrien oder im Irak gefolgt. Bei der Rückkehr nach Deutschland könnte von ihnen eine Gefahr ausgehen. (Syriadeeply.org/dpa)

Juristisch gibt es kein Vertun: Deutsche Staatsbürger, die im Ausland Straftaten begangen haben sollen und deshalb vor der Abschiebung stehen, müssen von ihrer Heimat aufgenommen werden, um dort gegebenenfalls verurteilt zu werden. Das gilt auch für ehemalige IS-Kämpfer, die in Syrien inhaftiert sind. Politisch ist das heikel, weil mit diesen Menschen Gefahr ins Land geholt wird. Es sind mutmaßliche Terroristen, die mit den Gräueln des IS in Verbindung gebracht werden. Abweisen kann man sie trotzdem nicht, der Staat ist in der Pflicht. In einem Fall hat es dazu bereits eine gerichtliche Anordnung gegeben.

Dass Boris Pistorius diesen Anspruch jetzt ausdrücklich betont, nachdem andere Politiker sich bisher eher vorsichtig geäußert haben und die Bundesregierung am liebsten gar nicht, ist einem schlichten Umstand geschuldet: Niedersachsens Innenminister will SPD-Vorsitzender werden, er nutzt im Wettbewerb mit den innerparteilichen Konkurrenten jede Chance, sich zu profilieren. Das ändert aber nichts daran, dass er ausspricht, was spätestens seit dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien dringlich geworden ist: Wohin mit den IS-Kämpfern, bevor sie die Flucht ergreifen?