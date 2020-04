Paris. „Liebe Eltern mit schulpflichtigen Kindern“, so beginnt das Schreiben, das vor einiger Zeit in Deutschland die Runde machte, seit die Schulen aufgrund des Coronavirus schließen mussten. Angeblich kam es aus dem französischen Bildungsministerium. „Möglicherweise neigen Sie dazu, einen minutengenauen Zeitplan für Ihre Kinder zu erstellen“, heißt es darin. „Sie haben große Hoffnungen auf stundenlanges Lernen, einschließlich Online-Aktivitäten, wissenschaftlichen Experimenten und Buchberichten.“

Dabei seien auch die Schüler derzeit verängstigt und bräuchten mehr denn je das Gefühl, geliebt zu werden. „Und das könnte bedeuten, dass Sie Ihren Zeitplan auseinander reißen und Ihre Kinder ein bisschen mehr lieben müssen. Kekse backen und Bilder malen. Spielen Sie Brettspiele und schauen Sie sich Filme an.“ Wenn der Unterricht erst einmal wieder seinen Gang aufnehme, werde der Schulstoff schon nachgeholt. Die psychische Gesundheit der Kinder sei wichtiger als ihre akademischen Fähigkeiten.

Das französische Bildungsministerium dementierte auf Nachfrage, Urheber dieser Zeilen zu sein. Die Wortwahl der Mail lässt vermuten, dass es sich um eine teils holprige Übersetzung aus dem Französischen handelt, doch wer dahintersteckt, ist unbekannt.

Auch in Frankreich hat die landesweite Schließung aller Schulen am 16. März viele Eltern in die Bredouille gebracht, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen und idealerweise die Versuche des Homeschoolings begleiten sollen. Da der Unterricht bereits ab der ersten Klasse ganztägig ist, übernimmt die Schule schon früh eine wichtige Erziehungsfunktion. Doch wie ist diese während der Ausgangssperre zu leisten?

Umfassend vorbereitet waren die Bildungseinrichtungen nicht. Noch kurz bevor Präsident Emmanuel Macron die Schließung aller Schulen landesweit ankündigte, hatte Erziehungsminister Jean-Michel Blanquer beteuert, so weit komme es nicht. Später sagte er, für eine Öffnung werde der 4. Mai anvisiert. Inzwischen gilt dafür der 11. Mai, doch Blanquer erklärte, der Rückkehr in die Schulen gehe „progressiv“ vonstatten.

Die Verunsicherung der 12,6 Millionen französischen Schüler und 2,6 Millionen Lehrer ist groß: Wie lange hält die Ausnahmesituation wirklich noch an, in der der Schulstoff, der im ganzen Land inklusive der Überseegebiete exakt gleich ist, nicht mit dem geplanten Rhythmus durchgenommen werden kann, keine Prüfungen stattfinden, einige Schüler vom Radar der Lehrer verschwinden? Viele von ihnen klagten, dass die Informationssysteme, die die Schulakademien für den Austausch mit Schülern und Eltern, für Hausaufgaben oder Video-Konferenzen zur Verfügung stellten, in der Praxis zunächst nicht funktionierten. Es kam zu technischer Überlastung, und teils waren die digitalen Hilfsmittel zu komplex, um ohne vorheriges Einüben angewendet zu werden. Zudem verfügen nicht alle Schüler über die nötige Ausrüstung oder eine gute Internetverbindung, um digitalem Unterricht folgen zu können. Und auch nicht alle Eltern können helfen. So wächst die Sorge, dass die aktuelle Krise bestehende Ungleichheiten zwischen den Kindern noch verstärkt.

International vergleichenden Studien zufolge bestimmt in Frankreich die soziale Herkunft besonders stark den schulischen Erfolg. „Es ist in normalen Zeiten schon schwer, unsere Schüler zum Arbeiten anzuhalten“, sagt Inès, Lehrerin einer Mittelschule im Pariser Vorort Courbevoie. „Jetzt kommt es besonders stark auf die Eltern an. Da manche nicht gut Französisch sprechen, ist oft kein Austausch möglich.“

Die Abiturprüfungen sowie die Abschlussprüfungen an den Berufsschulen fallen in diesem Jahr weitgehend aus: Die Abschlussnoten setzen sich nur aus den Ergebnissen der durchgängigen Kontrollen des Jahres zusammen. Doch auch diese sind ausgesetzt. Es ist ein Schuljahr wie kein anderes, und nachdem gerade erst die Osterferien endeten, stehen Anfang Juli die Sommerferien an. Wieder eine Gelegenheit für die Eltern, mit ihren Kindern Kekse zu backen – oder, falls sie können, Schulstoff nachzuholen.