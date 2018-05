Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (l) begrüßt Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Pjöngjang. Foto: Valery Sharifulin/Pool TASS News Agency/AP (dpa)

„Ich schätze es sehr, dass (Präsident Wladimir) Putin Widerstand leistet gegen die Hegemonie der USA“, sagte Kim bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Pjöngjang.

„Sie treten sehr entschlossen auf, und wir sind immer bereit, mit Russland darüber zu verhandeln“, sagte er laut russischer Übersetzung in einem Video, das vom Außenministerium in Moskau veröffentlicht wurde. Demnach warb Kim dafür, die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea zu stärken. Erst im April hatte Lawrow den nordkoreanischen Außenminister Ri Yong Ho in Moskau empfangen.