Der Fall Felix: Rätsel um die Leiche

Günther Jahn ist schon lange tot. Der ehemalige Delmenhorster Kripo-Chef hat einen Fall mit ins Grab genommen, der ihn jahrelang umtrieb, auch dann noch, als er längst pensioniert war. Jahn konnte sich nicht damit abfinden, dass der Mord an einem Siebenjährigen ungesühnt bleibt. Und doch ist es bis heute so geblieben. Keine Spur, kein Verdacht, gar nichts.

Felix – ein schmächtiger Junge, rotblonde Haare, fein geschnittenes Gesicht. So zeigte ihn ein Foto, das Jahn in seinem Büro hängen hatte. Im Oktober 1988 verschwand der Junge. Er war nach der Schule mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause in der Nähe von Wildeshausen, kam dort aber nie an. Das Rad wurde gefunden, es lag mitten auf dem Weg. Sofort begannen die Eltern mit der Suche, schalteten auch die Polizei ein. Vergebens.

Am folgenden Tag bildete die Kriminalpolizei in Delmenhorst eine 20-köpfige Sonderkommission, mit Jahn als Chef. Er hatte noch Hoffnung, erzählte der Kommissar Jahre später dem WESER-KURIER. Es habe Zeugen gegeben, die Felix nach seinem Verschwinden gesehen haben wollten. Warum ihnen nicht glauben? Der Junge konnte ja abgehauen sein. Doch ohne Fahrrad? Das passte auch wieder nicht. Mit jedem Tag wuchs die Gewissheit, dass der Junge einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Und tatsächlich: Kurz nach Weihnachten fand ein Jäger auf einem Feld bei Delmenhorst die Leiche des Jungen.

Niederschmetternd für die Ermittler, gleichzeitig, so beschrieb Jahn damals die Gefühle, ging aber auch ein Ruck durch sie, weil es Hoffnung gab, neue Anhaltspunkte zu finden. Zunächst standen die Beamten aber vor einem Rätsel. Felix, das ergaben die Untersuchungen, war bereits länger tot, als der Zustand seines Körpers vermuten ließ. Der Junge musste nach der Tat versteckt worden sein, möglicherweise in einer Tiefkühltruhe.

Felix wurde erstickt und hatte eine Stoßverletzung am Kopf – eine Tat im Affekt? Hatte der Mörder den Jungen wegen seiner längeren Haare für ein Mädchen gehalten? Geriet er in Panik, als er seinen Irrtum bemerkte? Jahn glaubte das nicht: „So einer verscharrt sein Opfer, schmeißt es weg, und hebt den Jungen nicht zwei Monate auf, um ihn dann auch noch in den Wagen zu laden und irgendwo abzulegen.“ Eine gute Woche nach dem Fund der Leiche wurde die Polizei in ein Waldgebiet bei Wildeshausen gerufen. Jäger hatten dort den Schulranzen und einen Schuh von Felix entdeckt. Wieder fanden sich keine Spuren, die weiterführen konnten. Die Ermittlungen steckten fest. Im Mai 1989 wurde die Sonderkommission aufgelöst.

Heute gehört der Fall zu den Cold Cases. Im vergangenen Jahr haben sie ihn sich noch einmal vorgenommen, berichtet die Delmenhorster Polizei. Mit welchem Ergebnis, will die Behörde nicht sagen. Vergessen ist Felix jedenfalls nicht.

Der Fall Adelina: Polizei ermittelt jahrelang

Adelina – ein Name, der in Bremen untrennbar mit einem Verbrechen verbunden ist. Der Mord liegt 19 Jahre zurück und ist bis heute nicht aufgeklärt. Das damals zehnjährige Mädchen aus dem Ortsteil Kattenturm war sexuell missbraucht und getötet worden, seinen Leichnam fand man gut drei Monate später in einem Wäldchen in der Nähe von Bremen.

Jahrelang hatte die Polizei mit beispiellosem Aufwand ermittelt, zeitweise waren bis zu 40 Beamte im Einsatz. Heute liegt der Fall bei den Akten, er wird nach Auskunft der Bremer Staatsanwaltschaft zurzeit nicht bearbeitet – ein sogenannter Cold Case, der nach Auswertung von rund 1700 Spuren offenbar nur noch wenig Aussicht hat, gelöst zu werden.

Zweimal glaubten die Ermittler, dem Täter auf der Spur zu sein. Zunächst war es im Jahr 2003 ein Mann, damals 22 Jahre alt, der ein neunjähriges Mädchen von der Straße in sein Auto zerrte, es fesselte und zwei Stunden gefangen hielt. Der Tatort: Kattenturm. Der Mann ließ sein Opfer unbeschadet frei und wurde kurz darauf mithilfe einer sehr genauen Zeugenaussage des Mädchens gefasst. Er galt eine Zeit lang als Hauptverdächtiger im Fall Adelina, es gab mehrere Anhaltspunkte, Beweise aber keine.

Fast zwei Jahre später geriet der Mörder Marc Hoffmann ins Visier der Ermittler. Der vorbestrafte Sexualtäter aus Bremerhaven hatte zwei Kinder getötet, die achtjährige Levke aus Cuxhaven-Altenwalde und den achtjährigen Felix aus Neu Ebersdorf. Er war zu einen lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Im Gefängnis soll er sich gegenüber einem Mithäftling mit weiteren Taten gebrüstet haben, auch mit dem Mord an Adelina.

Die Polizei setzte daraufhin 20 Beamte ein, die zwei Jahre lang nichts anderes taten, als Hoffmann komplett zu durchleuchten. Sie hatten den Verdacht, dass er ein Serientäter ist und zeichneten so genau wie möglich nach, wo er sich in den Jahren, bevor er wegen der beiden Morde gefasst wurde, aufgehalten hat. Das Bewegungsprofil brachte aber kein verwertbares Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen wieder ein.

Am Fundort der Leiche von Adelina, dem sogenannten Pastorenwäldchen in der Leester Marsch, waren in den Jahren nach der Entdeckung des toten Kindes merkwürdige Dinge passiert. Unbekannte hatten Badeanzüge vergraben, Tierknochen in Bäume gehängt und aus Ästen und Zweigen Tipis gebaut. Zwei Journalistinnen setzten sich auf die Spur, sie witterten einen Zusammenhang mit dem Mord. Die Polizei machte schließlich einen Mann ausfindig, der einräumte, einen Teil der Tipis gebaut zu haben. Er konnte aus Sicht der Beamten allerdings eine plausible Erklärung vorbringen, sodass auch dieser Ansatz ins Nichts führte.

Rebecca: Seit Februar 2019 fehlt von der damals 15-Jährigen aus Berlin jede Spur. Zuletzt wird sie im Haus ihrer Schwester gesehen. Die Polizei verhaftet zunächst den Schwager, lässt ihn aber bald wieder frei.

Stephanie:27 Jahre nach dem Tod der Zehnjährigen aus Weimar wird ihr Mörder 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann hatte das Mädchen missbraucht und getötet.

Inga: 2015 verschwindet die damals Fünfjährige aus einem Wald bei Stendal in Sachsen-Anhalt. Trotz intensiver Fahndung gibt es bis heute keine Spur.

Peggy: Rund 15 Jahre nach dem Verschwinden der Schülerin (damals neun) findet ein Pilzsammler 2016 Teile ihres Skeletts, knapp 20 Kilometer von ihrem Heimatort in Oberfranken entfernt.

Hilal: Die zehnjährige Hamburgerin darf sich zur Belohnung für ein gutes Zeugnis Süßigkeiten kaufen – und kommt nicht mehr nach Hause. 20 Jahre nach ihrem Verschwinden startet die Polizei 2019 einen neuen Zeugenaufruf. Ohne Erfolg.