Der elfjährige Amin muss in einer Recylingfabrik in Dhaka in Bangladesch Plastikflaschen sortieren. Noch immer müssen Millionen Kinder arbeiten, um ihre Familie zu unterstützen. (dpa)

Die meisten Kinder in Deutschland wachsen behütet auf, gehen zur Schule und haben genug zu essen. Trotzdem geht es Kindern in anderen Ländern noch ein bisschen besser. Das geht aus dem Bericht „Gesichter der Ausgrenzung“ hervor, den die Organisation Save the Children zum Internationalen Kindertag am Freitag veröffentlichen wird.

Die Organisation hat 175 Länder verglichen und untersucht, wo es Kinder besonders gut oder besonders schlecht haben. Deutschland liegt in der Rangliste auf Platz 12. Angeführt wird der Index von Singapur. Weltweit sind dem Bericht zufolge 1,2 Milliarden Mädchen und Jungen davon bedroht, ihrer Kindheit beraubt zu werden. Der Bericht von Save the Children gründet auf dem Childhood Index.

Dieser Index basiert vorrangig auf Daten der Vereinten Nationen und bewertet anhand von acht Indikatoren, wo Kinder es besonders schwer haben. Zu den Indikatoren gehören gesundheitliche Probleme, Fehlernährung, mangelnder Zugang zu Schulbildung, Kinderarbeit, Kinderehe, frühe Schwangerschaft, extreme Gewalt und Kindersterblichkeit unter fünf Jahren. Je mehr dieser Kriterien für ein Land festgestellt werden, umso schlechter können Kinder dort aufwachsen.

Mehr zum Thema Bericht von Save the Children Jedes sechste Kind wächst in Krisenregion auf Hunger, Terror, Rekrutierung als Soldat - in Krisenregionen erleben Kinder das Grauen. Jedes ... mehr »

Deutschland erreicht in dem Index 978 von möglichen 1000 Punkten. Vom Erstplatzierten Singapur ist die Bundesrepublik damit nur neun Punkte entfernt. Verglichen mit anderen Ländern am oberen Ende der Rangliste, sind in Deutschland aber etwas mehr minderjährige Mädchen verheiratet oder in eheähnlichen Bindungen, nämlich laut der jüngsten Erhebung aus den Jahren 2005 bis 2011 zwei Prozent.

Minimal verschlechtert hat sich im Vergleich zum letzten Bericht die Säuglingssterblichkeit in Deutschland: Die Todesrate bei Kindern unter fünf Jahren ist leicht von 3,7 auf 3,8 pro 1000 Geburten gestiegen. Im letzten Ranking hatte Deutschland ebenfalls 978 Punkte erreicht, damals aber auf Rang 10 gelegen. Gefährdet ist die Kindheit laut Save the Children insbesondere in West- und Zentralafrika. Dort seien zwar, wie in insgesamt 95 Ländern, Fortschritte erzielt worden.

Aufforderung an die Regierungen

„Aber diese sind nicht weitreichend und gehen nicht schnell genug“, heißt es. In rund 40 Staaten habe sich die Lage im Vergleich zum letzten Bericht sogar extrem verschlechtert, etwa in der Zentralafrikanischen Republik, im Tschad oder im Südsudan. In diesen Ländern geht rund die Hälfte der Kinder nicht zur Schule, im Südsudan sind es sogar zwei Drittel. Etwa jedes dritte Kind in diesen Ländern ist schwer unterernährt.

Save the Children fordert die Regierungen der Länder auf, besser auf Kinderrechte und deren Durchsetzung zu achten. So solle etwa sichergestellt werden, dass finanzielle Unterstützung bei den ausgegrenzten Kindern, insbesondere Mädchen und Migranten ankomme. Daneben fordert die Organisation die Staaten auf, mehr in die Gleichbehandlung von Kindern zu investieren.