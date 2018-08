Flüchtlinge

Kinder von Bord des Rettungsschiffs in Italien

Nach tagelangem Warten durften die minderjährigen Migranten von Bord des Schiffes der italienischen Küstenwache. Die 27 Kinder und Jugendlichen konnten in der Nacht zu Donnerstag im Hafen von Catania in Sizilien an Land gehen, wie italienische Nachrichtenagenturen berichteten.