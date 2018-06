Eine Mutter sitzt mit ihrem Sohn auf dem Schoß auf einer Couch (Symbolbild). (dpa)

Es trifft nicht nur Alleinerziehende: Kinderarmut hängt maßgeblich an der Erwerbstätigkeit von Frauen – auch in Paarfamilien. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

Daraus geht hervor, dass Kinder in Familien, deren Mütter dauerhaft in Vollzeit, Teilzeit oder Minijobs arbeiten, fast alle finanziell abgesichert sind. Das Bild ändere sich aber deutlich, wenn eine Mutter in Paarfamilien über einen längeren Zeitraum nicht erwerbstätig ist: Nur 38 Prozent der Kinder gelten dann als finanziell abgesichert, 32 Prozent hingegen erleben dauerhaft oder wiederkehrend Armutslagen, 30 Prozent kurzzeitig.

Die Studie zeigt auch: Für Kinder, deren Mütter im fünfjährigen Untersuchungszeitraum ihre Erwerbstätigkeit aufgeben oder verlieren, steigt das Armutsrisiko an. In einer Armutslage leben laut Definition dieser Studie Kinder in Familien, die mit weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens in Deutschland auskommen müssen oder staatliche Grundsicherungsleistungen (SGB II/Hartz IV) beziehen. Als Vollzeit beschäftigt gilt in der Studie, wer 30 oder mehr Stunden in der Woche arbeitet.

Bei Alleinerziehenden hängt das Armutsrisiko von Kindern noch stärker an der Erwerbstätigkeit der Mütter. Nur wenn sie über einen längeren Zeitraum in Vollzeit erwerbstätig ist, könne in den meisten Fällen verhindert werden, dass ihre Kinder in einer dauerhaften Armutslage aufwachsen. Auch dann machten noch 16 Prozent der Kinder zumindest zeitweise Armutserfahrungen. Ist eine alleinerziehende Mutter nicht erwerbstätig, wachsen ihre Kinder fast immer in einer dauerhaften oder wiederkehrenden Armutslage auf.

"Ob in Paarfamilien oder für Alleinerziehende: Müttern muss es erleichtert werden, arbeiten zu gehen“, sagt Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Gleichzeitig brauchten Kinder gemeinsame Zeit und Betreuung, so dass nicht in jeder Familiensituation eine umfängliche Erwerbstätigkeit für Mütter möglich ist. Dräger fordert: "Kinder müssen unabhängig von ihren Familien so unterstützt werden, dass sie nicht vom gesellschaftlichen Leben abgekoppelt sind."

Denn Armut in Deutschland bedeute laut der Studie in der Regel nicht, obdachlos oder hungrig zu sein. Armut gehe aber mit materiellen Entbehrungen und insbesondere Einschränkungen in der sozialen und kulturellen Teilhabe einher. Denn die Ergebnisse zeigten auch: 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die dauerhaft finanziell gesichert aufwachsen, sind in Vereinen aktiv – bei denjenigen in dauerhaften Armutslagen hingegen weniger als 40 Prozent. Diese Jugendlichen geben doppelt so häufig wie abgesicherte Jugendliche an, in ihrer Freizeit nicht an ihrer Wunschaktivität teilnehmen zu können. Sie fühlen sich zudem weniger zugehörig zur Gesellschaft und schätzen ihre eigene gesellschaftliche Position schlechter ein als Gleichaltrige. Sie wissen also schon in jungen Jahren, dass ihnen weniger Möglichkeiten offenstehen als finanziell besser gestellten Jugendlichen.