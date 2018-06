Wo diese Zeitung entsteht: Ludwig Übele (l.) mit Art-Direktor Franz Berding im Newsroom des WESER-KURIER. (Karsten Klama)

Herr Übele, wie wird man eigentlich Schriftgestalter?

Ludwig Übele: Der klassische Weg führt über das Grafikdesign. Wenn man etwas gestaltet, egal ob ein Buch, ein Poster oder eine Webseite, hat man ständig mit Schrift zu tun. Das war bei mir auch so. Mich hat Schrift schon sehr früh interessiert. Ich liebe die Reduktion auf Schwarz und Weiß, auf einfachste Formen, noch dazu in sehr überschaubarer Zahl. Unser Alphabet hat ja nur 26 Buchstaben, im Deutschen sind es ein paar mehr. Trotzdem kann man damit alle Gedanken der Welt darstellen. Ist das nicht wunderbar? Doch hier beginnen auch die Schwierigkeiten, denn es gibt ja unendlich viele Kombinationen, wie man diese Buchstaben zusammenstellen kann. Und jedes Wort muss gut aussehen, muss funktionieren.

Das Magazin „Stern“ hat sich für eine Ihrer Schriften entschieden. Wie kam es dazu?

Ich wusste zunächst gar nichts davon. Man kann meine Schriften ja einfach auf meiner Webseite kaufen, da weiß ich oft gar nicht, wofür sie verwendet werden. Erst als ein Anruf vom „Stern“ kam, mit der Anfrage, ob ich nicht auch das Logo neu gestalten möchte, habe ich erfahren, dass sie meine Schrift „Tundra“ als neue Textschrift einsetzen. Sie erzählten mir, dass sie über 50 unterschiedliche Schriften getestet haben, und meine dabei am besten abgeschnitten habe.

Der „Stern“ wird, wie andere auflagenstarke Magazine auch, im sogenannten Rotationsdruckverfahren hergestellt. Das ist für Fotos gut geeignet – für Schrift allerdings nicht. Der Text wird dadurch leicht unscharf. Wenn man die Buchstaben im „Stern“ mit einer Lupe betrachtet, dann bemerkt man, dass die Buchstaben regelrecht ausfransen. Meine Schrift „Tundra“ ist relativ stabil, so dass sie trotz dieser Verformungen deutlich und gut lesbar bleibt.

Ein größeres Kompliment kann man einem Schriftgestalter kaum machen.

Das stimmt, und es freut mich natürlich sehr. Noch dazu, weil ich die Schrift gar nicht speziell für Magazine entworfen habe. Mir war gar nicht klar, dass sie gerade hier so gut funktioniert. Mittlerweile wird sie auch in anderen Zeitschriften verwendet.

Auch eine finnische Tageszeitung verwendet eine Ihrer Schriften. Muss eine Schrift auf die jeweilige Sprache angepasst werden?

Schriften sehen tatsächlich in verschiedenen Sprachen unterschiedlich aus. Manche Buchstaben und Buchstabenkombinationen kommen in einer bestimmten Sprache häufiger vor als in einer anderen. Die eine Sprache besitzt viele Akzentbuchstaben, die andere vielleicht gar keine. Das alles beeinflusst natürlich auch die Gestaltung einer Schrift. Ich teste deshalb meine Schriften immer in möglichst vielen unterschiedlichen Sprachen. Trotzdem ist es natürlich so, dass man mit der eigenen Sprache am vertrautesten ist.

Dann kam die Anfrage vom WESER-KURIER, ob Sie für unsere Zeitung eine eigene Schrift gestalten wollen.

Das war natürlich eine Überraschung, denn das passiert nicht alle Tage. Eine Schrift für eine Tageszeitung zu entwerfen, ist eine spannende Aufgabe, aber auch eine große Verantwortung. Denn es sind ja viele Tausend Menschen, die die Zeitung tagtäglich lesen.

Wir machen das ja nicht einfach so. Die Schriften, die wir bisher eingesetzt haben, besitzen deutliche Schwächen, und wir mussten sie quetschen, um überhaupt mit ihnen arbeiten zu können. Auch die Lesbarkeit ließ zu wünschen übrig. Daher der Wunsch nach einer neuen Schrift. Wir haben Ihnen dann geschickt, was Ihre Schrift leisten muss. Haben Sie geschluckt?

Mir war auf jeden Fall gleich klar, das wird nicht einfach. In einer Zeitung wird Schrift ja auf vielen unterschiedlichen Ebenen verwendet. Es gibt lange Texte in schmalen Spalten, Überschriften und Unterüberschriften, Bildlegenden, Tabellen, Seitentitel, Zitate und vieles mehr. All diese Text-Ebenen haben unterschiedliche Ansprüche an die Schrift. Die Schrift für die Texte muss anders gestaltet sein als die Schrift für die Überschriften. Es werden schmale und breite Versionen benötigt, feine und fette, mit Serifen und ohne. Und alles muss zusammenpassen.

Wie ging es dann weiter?

Zunächst ging es darum, den richtigen Charakter für die Schrift zu finden. Eine Zeitungsschrift muss seriös sein, denn es geht bei Nachrichten in erster Linie um Glaubwürdigkeit. Sie soll nicht aufdringlich, aber trotzdem selbstbewusst sein. Und sie darf natürlich nicht langweilig sein, sondern eigenständig und neu. Und allem voran muss eine Schrift für eine Zeitung natürlich optimal lesbar sein.

Schon in den Zwischenphasen – wir haben Probedrucke gemacht – haben wir gesehen, dass Ihre Grundschrift hervorragend zu lesen ist. Es gibt ja diesen Satz in der Typografie: „Ein Text ist gut lesbar, wenn der Leser nicht merkt, dass er ihn liest“ Wie machen Sie das bloß?

Da steckt viel Erfahrung drin. Es klingt in der Tat paradox, aber eine gute Leseschrift soll der Leser nicht wahrnehmen, damit er nicht vom Inhalt des Gelesenen abgelenkt wird. Die Schrift darf aber auch nicht monoton sein, das wäre ermüdend und würde dem Text nicht gerecht. Das ist der Spagat, den man als Schriftentwerfer schaffen muss.

Von der Idee bis zur fertigen Schrift war es beim WESER-KURIER ein langer Prozess …

… aber wir waren uns ja fast immer einig. Intensiv haben wir über den Fuß am R und K diskutiert, der doch außergewöhnlich gestaltet ist. Manche fanden das ungewohnt, aber ich finde, es verleiht der Schrift einen Wiedererkennungswert.

Die meisten Menschen wählen sich Ihre Initialen als Lieblingsbuchstaben. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Ich mag das Ü, weil ich darin ein lachendes Gesicht sehe. Gestalterisch ist es allerdings nicht so interessant. Da ist beispielsweise das a oder g ergiebiger.

Wir beide haben berufsbedingt viel mit Typografie zu tun. Schriften nutzt aber jeder Mensch. Welches sind die schlimmsten Fehler im Umgang mit Schrift?

Es gibt natürlich typische Fallstricke, wie die falsche Verwendung des Apostrophs. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Am meisten stört mich die Gleichförmigkeit vieler Texte. Auf jedem Computer sind ja zunächst dieselben Schriften installiert. Und damit wird dann alles geschrieben, egal ob es sich um eine Einladungskarte oder einen Aushang in einem Laden handelt. Da wäre mir ein handgeschriebenes Schild meistens lieber.

Heute erscheint diese Zeitung erstmals mit Ihren Schriften. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?

Ich finde die Schrift sehr gelungen. Sie ist sehr klar und modern, und sie hat etwas Hanseatisches. Eine gewisse Kühle, verbunden mit einer Leichtigkeit. Vor allem aber funktioniert sie sehr gut. Klein ist sie gut lesbar, und in Überschriften hat sie Charakter.

Die Fragen stellte Franz Berding, aufgeschrieben von Patrick Reichelt.

Zur Person

Ludwig Übele (44) hat schon für zahlreiche bekannte Marken eigene Schriften entworfen. Er erstellte unter anderem eine neue Schrift für das Magazin „Stern“ und für eine finnische Tageszeitung. Seine Schriften erhielten mehrfach Auszeichnungen, darunter den TDC²-Award. Er lebt und arbeitet in Berlin.