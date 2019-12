Diskriminierung gibt es nicht nur auf dem Wohnungsmarkt. Auch bei der Arbeitssuche kommt es zu Fällen pauschaler Ausgrenzung. (Monique Wüstenhagen/DPA)

Sie kommt gar nicht so selten vor, aber zumeist ist sie kaum belegbar: Diskriminierung bei der Wohnungssuche. So ist es einem Mann aus Burkina Faso in Augsburg ergangen. Der Vermieter machte keinen Hehl daraus, dass er keine „Ausländer“ in seinem Haus haben wollte. Der Interessent klagte. Der Richter fand klare Worte für das Verhalten des Eigentümers: „Diese offene Benachteiligung von Ausländern ist schlichtweg nicht hinnehmbar.“ Der Vermieter muss nun dem abgewiesenen Interessenten 1000 Euro Entschädigung zahlen.

Das Gericht hatte zwei wichtige Rechtsgüter abzuwägen – das Recht auf Eigentum und die Menschenwürde. Ausdrücklich beruft sich das Gericht in seinem Urteil auf das Gleichbehandlungsgesetz, besser bekannt als Antidiskriminierungsgesetz. Und Diskriminierung trifft keineswegs nur ­Migranten. Auch Juden und homosexuelle Paare haben es besonders schwer auf dem Wohnungsmarkt. Letztlich kann jeder ein Opfer von pauschaler Ausgrenzung werden. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes schildert solch einen Fall: Einem 29-Jährigen wurde mehrfach der Einlass in eine Disco verwehrt. Der Grund war ein Geschwür im Gesicht des Mannes.