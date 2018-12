Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Wer sich mit Verteidigungspolitik befasst, darf keine Angst vor großen Zahlen haben: Es geht um den zweitgrößten Posten im Bundeshaushalt. Nun hat der Bundesrechnungshof Anstoß genommen, weil die Verteidigungsministerin in den Jahren 2015 und 2016 mehr als 200 Millionen Euro für externen Sachverstand ausgegeben hat.

Das verleitet selbst eine Nachrichtenagentur dazu, von einer „Berateraffäre“ zu schreiben. In den beiden Jahren hat der deutsche Staat gut 68 Milliarden Euro für Verteidigung aufgewendet, davon also 0,3 Prozent für externe Berater. Affäre? Der reißerische Vorwurf wird noch dünner, wenn stimmt, was Ursula von der Leyen zu ihrer eigenen Verteidigung anführt: dass es vor allem um den Bereich Digitalisierung ging.

Welches Ressort kommt denn da bitte ohne externe Experten aus? Und dass man sich mit Katrin Suder eine frühere Unternehmensberaterin als Rüstungsstaatssekretärin ins Haus holte, verdient angesichts jahrzehntelanger teurer Pleiten und Pannen bei der Beschaffung eher Lob als Kritik. Bleibt der Vorwurf, dass sich interne und externe Fachleute bereits kannten – das ist ganz kleines Karo.