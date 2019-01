Bremsen für die Umwelt? Klimaschutz sollte nicht über den Verbotsweg durchgesetzt werden, findet unser Kommentator. (Paul Zinken/dpa)

Des Deutschen liebstes Spielzeug ist sein Auto. Und sein liebster Spielplatz ist die Bundesautobahn. Mit diesem im In- und Ausland vielfältig widergespiegelten Klischee soll nun Schluss sein: Mit einer Online-Petition will die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland erreichen, dass auf Deutschlands Autobahnen nur noch Tempo 130 gefahren werden darf. Und die Deutsche Umwelthilfe schlägt in die gleiche Kerbe, und fordert ein Tempolimit bei sogar nur 120 Stundenkilometern.

Auf den ersten Blick ist an diesen Forderungen auch viel Wahres dran. Denn der Klimaschutz ist nun einmal die wichtigste Aufgabe des 21. Jahrhunderts in Deutschland. Und bis zu fünf Millionen Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß ließen sich auf diese Weise einsparen, argumentiert die Umwelthilfe. Ganz abgesehen einmal davon, dass teure und spritschluckende Porsches ebenso wie Sportwagen von Audi oder BMW ein Stück überflüssiger würden. Rasante Beschleunigungswerte und hohe Höchstgeschwindigkeiten nutzen nichts mehr, wenn man sie nicht ausfahren kann. Das liebste Spielzeug der Deutschen würde in der Mottenkiste verschwinden. Insofern alles gut?

Mitnichten. Denn bei Lichte betrachtet würde durch ein Tempolimit wohl kaum ein Auto weniger auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Der Verkehr wäre derselbe wie heute, die Fahrer wären nur langsamer. Und würden die neuen Tempolimits nicht konsequent kontrolliert, würde sich ohnehin kaum jemand daran halten.

Nein, statt einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen müssten wohl andere Dinge zuerst angegangen werden: Ein Ausbau des Schienenverkehrs zum Beispiel. Denn seit Jahren schon leidet die Bahn unter Problemen. Die systematische Vernachlässigung vieler Strecken, notorisch verspätete oder defekte ICEs, kaputte Türen, Klimaanlagen, Heizungen und Bordrestaurants – die Liste der Probleme beim bundeseigenen Verkehrsunternehmen ist lang. Und nennenswerter Wettbewerb im Schienenfernverkehr hat sich in den letzten Jahren nicht ergeben, von der Übernahme der Nachtzüge durch die österreichischen Bundesbahnen und einzelnen Flixtrain-Zügen einmal abgesehen.

Hier müsste sich die Politik engagieren: Ein gut funktionierendes Verkehrsmittel „Eisenbahn“ würde ganz von selbst und ohne Verbote dazu beitragen, dass der motorisierte Individualverkehr zurückgeht. Doch von diesem Zustand ist der Schienenverkehr in Deutschland nun einmal weit entfernt.

Klimaschutz über den Verbotsweg durchsetzen zu wollen, wird dagegen wohl nicht funktionieren. Denn Klimaschutz braucht in der Gesellschaft Akzeptanz – und keine lautstark protestierenden Gegenbewegungen von Betroffenen.

Doch schon der Streit um die Dieselfahrverbote zeigt: Von einer gesellschaftlichen Akzeptanz dieser durchaus notwendigen Maßnahmen kann derzeit keine Rede sein. Woran das liegt? An der Unfähigkeit der Politik, die für die ganze Misere verantwortlichen Konzerne spürbar zur Verantwortung zu ziehen. Und am öffentlichen Auftreten der Umwelthilfe, einer kleinen Lobbyorganisation ohne nennenswerte Mitgliederzahlen. Dass der Parteitag der CDU in Hamburg beschlossen hat, die Gemeinnützigkeit dieser Organisation zu überprüfen, ist ein deutliches Signal. Es zeigt, dass die Umwelthilfe in den Augen vieler überzogen hat – und Gefahr läuft, dass weitere, durchaus sinnvolle Forderungen schon dadurch entwertet werden, dass sie eben von der Umwelthilfe kommen.

Deswegen ist es auch ein riskantes Spiel, dass die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland spielt, wenn sie per Petition ein Tempolimit einführen will. Denn ja, es ist wichtig und richtig, dass sich die Kirche zu Wort meldet, wenn um die Grundlagen des menschlichen Lebens geht, etwa in der Debatte zur Sterbehilfe oder zum Verbot von Spätabtreibungen. Und ja, die „Bewahrung der Schöpfung“ ist ein wichtiges Thema der Kirchen. Aber gerade die Evangelische Kirche sollte aufpassen, dass sie hier nicht auf einen Weg zurückkehrt, den sie eigentlich schon lange verlassen hat: Denn bei den meisten Themen setzt die Kirche mittlerweile völlig zu Recht auf Dialoge statt Verbote.

Und das Leben der eigenen Mitglieder wird bei den Protestanten sowieso fast nicht mehr reguliert: Die liberale Evangelische Kirche des 21. Jahrhunderts zeichnet sich dadurch positiv aus, dass sie die Menschen annimmt, wie sie nun einmal sind. Damit ist man bislang recht gut gefahren. Aber dazu passt es irgendwie nicht, wenn man nun vom Staat verlangt, in einem konkreten, eher nebensächlichen Bereich Verbote einzuführen. Und man riskiert, in der Öffentlichkeit wieder einmal so dazustehen, wie man es eigentlich gar nicht ist: als Organisation naiver Weltverbesserer, mit Jesuslatschen, Strickpullis und Wandergitarre vor der Brust.