Trotz Pflegemangels

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kliniken verzichten auf Millionen für bessere Pflege

Der damalige Gesundheitsminister Gröhe zeigte sich stolz - und kündigte mehr Pflegepersonal am Krankenbett an. Seither fließen dafür zusätzliche Millionen an die Kliniken. Doch es könnte weit mehr sein.