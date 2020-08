Melanie Huml, bayrische Gesundheitsministerin, und Ministerpräsident Markus Söder stellen sich nach der Test-Panne der Presse. (Peter Kneffelm /dpa)

Wenn er doch nicht manchmal so maßlos egozentrisch wäre, könnte man Markus Söder sogar ein wenig bedauern. Pannen können passieren. Nur wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Doch weil Bayerns Ministerpräsidenten mit ausgeprägtem Hang zu Höherem das Understatement nun so gar nicht in die Wiege gelegt worden ist, muss er aushalten, was er sich durch seinen Hauruck-Führungsstil selbst eingebrockt hat.

Die deftige Watschn und die Häme seiner politischen Widersacher und Konkurrenten, die er sich diese Woche einfing, ist die Konsequenz seiner zuweilen großspurigen Regierungsweise. Sowohl im Gelingen als auch im Scheitern ist Söder keine Übertreibung zu peinlich. Auf sein selbstgerechtes „Nur wer Krisen meistert, kann auch bei der Kür glänzen“ folgte jetzt ein selbstgerechtes „Bayern geht vor“, als er seinen Nordsee-Urlaub zwangsläufig absagen musste.

Klar, wir wissen es doch: Söders Platz ist in Bayern. Dass sich der CSU-Chef jedoch auch andere schöne Plätze vorstellen kann, zum Beispiel das Kanzleramt in Berlin, hat sich längst herumgesprochen. Doch nun diese Test-Panne im Freistaat. Dabei wollte Söder sein Bayern einmal mehr zum Musterstaat machen, es allen anderen Amtskolleginnen und -kollegen zeigen. Testen bis zum Abwinken war sein Credo. Weil das allein dem Bayern-König aber nicht reichte, musste er es auch noch zum „Dienst für Deutschland“ erklären. Darunter macht es Markus Söder gerade nicht. Bisher war es gut gegangen, diesmal nicht.

Was nützt ein Test, wenn die Getesteten das Ergebnis nicht erfahren?

Und so endete seine „testen, testen, testen“-Strategie im Fiasko. Im Freistaat, wo sonst vorgeblich immer alles so perfekt klappt, brach Chaos aus. Getestet wurde zwar, auch nicht zu knapp. Doch was nützt ein Test, wenn hinterher die Getesteten das Ergebnis nicht erfahren? Und geradezu dramatisch wird es, wenn es sich in mehr als 1000 Fällen um Corona-positive Menschen handelt, die, je länger sie von ihrer Infektion nichts wissen, natürlich andere anstecken können. Söder wollte klotzen, wo andere nur kleckern. Doch auch in Bayern wachsen die Bäume nicht innerhalb von 24 Stunden in den Himmel. Mehr Zeit nämlich hatte der Ministerpräsident den seine Order auszuführenden Hilfsorganisationen für die Tests von Urlaubsrückkehrern nicht gelassen.

Immerhin: Markus Söder hat sich entschuldigt. Gesundheitsministerin Melanie Huml ließ er im Amt, wohl wissend, dass dieses Bauernopfer ihm mehr geschadet als genützt hätte. Er muss nun schnell nachholen, was er in seiner Eile versäumt hat: sich bei den Coronatests zukünftig an das Machbare zu halten. Ob der ehrgeizige Nürnberger aus dieser folgenschweren Panne aber Lehren für sein zukünftiges Regierungshandeln ziehen wird, bleibt fraglich. Demut liegt ihm nun so gar nicht, dabei unterscheidet gerade diese Eigenschaft gute von sehr guten Politikern.