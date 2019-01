Das in Deutschland herrschende Mehrwertsteuer-Wirrwar führt zu Nachteilen für die Gastronomie. (Axel Heimken /dpa)

Das Wirtshaussterben auf dem Lande sowie das Verschwinden klassischer Restaurants aus den Innenstadtlagen machen deutlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit der arbeitsintensiven Gastronomie dringend einer Stärkung bedarf.

Für die Betriebe der Gastronomie in Deutschland bedeutet der volle Steuersatz von 19 Prozent einen knallharten Wettbewerbsnachteil, insbesondere gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Lebensmittelhandwerk, die ihre Sortimente verzehrfertiger Essensangebote signifikant ausgeweitet haben und immer weiter ausbauen. Hier gilt wie in 21 von 28 EU-Staaten ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent, der ausdrücklich zu befürworten ist. Nur leider gilt dieser nicht für die gastronomischen Betriebe in Deutschland.

Doch im Sinne eines fairen Steuersystems ist es höchste Zeit, auch zubereitete und servierte Speisen aus der Gastronomie – unabhängig von der Zubereitung und dem Ort des Verzehrs – steuerlich gleich zu behandeln. Eben wie die Discounter, Bäcker und Fleischer.

Gleicher Umsatz, mehr Beschäftigte

Zur Verdeutlichung: Bedingt durch die hohe Arbeitsintensität klassischer Gastronomie kommen auf den gleichen Umsatz sechs Mal mehr Beschäftigte als zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel. Doch aktuell haben gastronomische Betriebe mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf frisch zubereitete und servierte Speisen einen Kalkulationsnachteil von 12 Prozentpunkten gegenüber den vorgenannten Branchen. Sind das faire Wettbewerbsbedingungen?

Auch unter Konjunktur- und Arbeitsmarktgesichtspunkten ist eine Gleichbehandlung absolut förderlich: Bereits vor Jahren haben zum Beispiel Frankreich, Belgien und Finnland erkannt, dass ein reduzierter Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie ein ausgezeichnetes Konjunkturprogramm darstellt. In Frankreich entstanden im ersten Jahr nach der Mehrwertsteuersenkung rund 30 000 neue Arbeitsplätze.

In Deutschland herrscht ein Mehrwertsteuer-Wirrwarr, das zu absurden Ergebnissen führt. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich die Currywurst: Bei einem Verzehr vor Ort, niedergelassen auf einem vom gastronomischen Betrieb bereitgestellten Stuhl, unterliegt die Wurst dem vollen Mehrwertsteuersatz. Verzehrt der Gast die Wurst im Stehen oder lässt er sich ein paar Meter weiter zum Beispiel auf einer Parkbank nieder, fällt für diesen sogenannten „To go“-Verzehr der reduzierte Satz von 7 Prozent an.

Das verstehe, wer will! Es ist aus den genannten Gründen daher höchste Zeit zu handeln!

Zur Person

Unser Gastautor ist Hauptgeschäftsführer des Bremer Landesver-­bandes der Dehoga. Der mitgliederstarke Verband setzt sich für die Interessen von Hotelbetrieben und Gaststätten ein.