Ein Angeklagter im Prozess gegen die neonazistische "Revolution Chemnitz" wird am Montag in Dresden in den Verhandlungssaal geführt. (Sebastian Kahnert / dpa)

Formal sind es zwei ganz verschiedene Verfahren: der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages zu den NSU-Morden und der Strafprozess gegen die Gruppe „Revolution Chemnitz“. Politisch gehört jedoch beides untrennbar zusammen: „Revolution Chemnitz“ beruft sich ausdrücklich auf den NSU, wollte diesen gar noch an terroristischer Brutalität weit übertreffen. Der NSU ist immerhin für zehn Morde verantwortlich. Zur Einordnung: Die linksextremistische RAF löschte in 22 Jahren 34 Menschenleben aus.

Doch es geht nicht in erster Linie ums Zählen der Toten, sondern darum, ob die Behörden immer gleich konsequent gegen Terrorismus vorgehen – ungeachtet der Richtung, aus der er kommt. Beim NSU musste man am Eifer der Ermittler erhebliche Zweifel haben: Allzu lange konnten oder wollten die sich nicht vorstellen, dass neun Bürger mit Migrationshintergrund von Neonazis ermordet wurden – und nicht etwa von Kriminellen aus dem eigenen Umfeld.

Schwierige Zusammenarbeit

Deshalb war es unumgänglich, den ganzen Komplex nicht nur kriminalistisch und juristisch zu bewältigen, sondern auch politisch in insgesamt 13 Untersuchungsausschüssen von Bundestag und acht Ländern. Der Abschlussbericht von „Thüringen II“ ist ein Teil dieses Puzzles. Das Ergebnis wirkt aber eher dürftig: Vor allem klappte wohl die Zusammenarbeit der Thüringer Ermittler mit dem BKA nicht. Das geht nicht wirklich über das hinaus, was der Bundestagsausschuss schon 2013 als Ergebnis vorlegte. Thüringens Linke, SPD und Grüne – also Vertreter der noch amtierenden Koalition – fordern einen offeneren Umgang mit Fehlern statt Disziplinarverfahren, die CDU will mehr Personal für die Behörden. Beides kann zumindest nicht falsch sein.

Bei der Chemnitzer Neonazi-Truppe haben die Behörden wiederum gezeigt, wie effektiv sie sein können: Die acht einschlägig vorbestraften Männer wurden inhaftiert, bevor sie größeres Unheil anrichten konnten. Man möchte gerne annehmen, dass hier positive Konsequenzen aus dem NSU-Skandal gezogen wurden. Spannend wird nun die juristische Aufarbeitung: Lässt sich die Verabredung zu Gewaltverbrechen wasserdicht nachweisen und gleichzeitig ein „politischer Prozess“ vermeiden? Rechtsstaat und wehrhafte Demokratie müssen sich erneut bewähren.