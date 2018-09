Eigentlich war die Personalie Maaßen schon fast eine Nebensache. (Bernd von Jutrczenka)

Wer einen Fehler gemacht hat, soll die Möglichkeit haben, die Sache wieder einzurenken. Insofern tut die Koalition gut daran, Hans-Georg Maaßen nun doch nicht zu befördern und den zwischenzeitlich fallengelassenen Staatssekretär Gunther Adler zu rehabilitieren. Doch dass dafür die Funktion eines hochbesoldeten „Sonderberaters des Innenministers“ geschaffen wird, stellt einen neuerlichen faulen Kompromiss dar.

Dabei ist die Personalie Maaßen eigentlich längst zur Nebensache geschrumpft. Die eigentliche Frage bleibt doch, wie total entrückt Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles der Wirklichkeit sein müssen, wenn sie nicht ahnten, dass es so nicht angehen konnte. Seitdem diese Regierung im Amt ist, beschäftigt sie sich nahezu ausschließlich mit sich selbst.

Die quälend schleppende Koalitionsbildung setzt sich täglich aufs Neue fort. Horst Seehofer testet in panischer Angst vor einem CSU-Debakel bei der Landtagswahl in Bayern die Statik der Bundesregierung aus. Er drängt nach rechts, weil es doch gemäß dem alten Leitsatz rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf. Allein, die Strategie geht nicht auf, am rechten Rand hat vermutlich schon zu lange ein Vakuum bestanden, das sich jetzt in Form der AfD geschlossen hat.

Zur stärksten Oppositionspartei ist sie schon geworden, ihre Umfragewerte steigen und steigen. Wer rechts wählen will, braucht keine AfD-Kopie der CSU. Schon wieder ist die Berliner Koalition knapp an Neuwahlen vorbeigeschrammt. Und das ganze Spektakel um Beförderung und Nicht-Beförderung macht den Staat verächtlich. Wie ein Hütchenspieler hat die Koalition höchste Beamtenposten hin und her geschoben, und am Ende blieben nur Verlierer.

Es gibt einen Grund, warum die Bundesregierung vorerst bleiben muss: weil Neuwahlen nichts besser machen würden. Aber jetzt soll sie endlich zeigen, was sie außer Peinlichkeiten und Querelen hinbekommt. Jetzt, genau ein Jahr nach der Bundestagswahl, soll sie endlich anfangen zu regieren.