Koalitionen in Theorie und Praxis

Der Bremen Senat. Wieviel "Drive" kann die neue Koalition im Alltagsgeschäft retten?

Bremens neue Regierung steuert auf die Marke von 100 Tagen im Amt zu. Ein analytischer Blick auf die Regierungsbildung kann hilfreich sein, um Fragen zu finden, mit denen dann die politische Arbeit bewertet werden kann. Die Politikwissenschaft nutzt Koalitionstheorien, um Motive und Ziele der Zusammenarbeit von Parteien zu beschreiben. Bei Regierungsbildungen werden zumeist kleinstmögliche Koalitionen bevorzugt. Inhaltliche Differenzen werden dabei gegenüber dem Gewinn oder Erhalt von Macht vernachlässigt. Ein Beispiel ist die Große Koalition im Bund, die aber für Bremen keine Option war. Die CDU, obwohl stärkste Fraktion, ist – und das ist selten – nicht mal an der Regierung beteiligt. Dreierbündnisse sind komplizierter und reduzieren die Durchsetzungsfähigkeit. Wäre ein Bündnis über programmatische Grenzen hinweg besser geeignet, um die anstehenden Herausforderungen politisch zu gestalten? Es gibt Koalitionstheorien die davon ausgehen, dass sich die Parteien zusammenschließen, die sich am stärksten inhaltlich überschneiden. Sicherlich haben die drei Regierungsparteien Gemeinsamkeiten. Aber zum Beispiel die Klimapolitik war für die Linke und noch weniger für die SPD bisher ein Kernthema. In der Koalitionsvereinbarung war es der Preis, den man für die Grünen zahlen musste.

Reichen die inhaltlichen Gemeinsamkeiten aus, um genug Kraft für Veränderungen in den zentralen Politikbereichen aufzubringen? Der Erklärungsansatz der „Vertrautheit“ besagt, dass Parteien gerne bekannte Bündnisse fortführen. Zugegeben, die Linke ist neu dabei, aber sicherlich die politisch bequemere Variante, als wenn die Grünen in völlig unbekannte bürgerliche Gewässer hätten aufbrechen müssen. Aber Bequemlichkeit und Trägheit gehen fließend ineinander über. Tatsächlich liegen, nun wo die Finanzprobleme wieder da sind, die ersten Vorboten von „Weiter so“ in der Luft, und für die Linke dämmert am Horizont die Gefahr, ihren Oppositions-Drive im Alltagsgeschäft zu verlieren.

Zuletzt bleibt die Frage, ob es überhaupt gelungen ist, die wichtigsten Aufgaben politisch zu adressieren? Denn es gibt Koalitionstheorien, die beschreiben, dass manche Parteienbündnisse mit der Überzeugung gegründet werden, dass nur in dieser Konstellation die anstehenden Aufgaben zu bewältigen sind. Das verlangt aber von allen Akteurinnen und Akteuren die Bereitschaft, sich von symbolischer Politik zu verabschieden, nicht vor schwierigen Entscheidungen zurückzuschrecken und größtmögliche Transparenz herzustellen. Ein bisschen Zeit bleibt ja noch.

Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bremen