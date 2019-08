Kanzlerin Angela Merkel will versuchen, die Große Koalition zusammen zu halten. (Wolfgang Kumm/DPA)

Die Kanzlerin ist zurück aus ihrem Urlaub in Südtirol. Wieder im Amt, hatte Angela Merkel zunächst Termine der netteren Art: In Greifswald übergab sie einen Schulneubau, im Stralsunder Ozeaneum besuchte sie die Pinguine und stellte sich Fragen von Zeitungslesern. So gemütlich wird es in den kommenden Wochen und Monaten kaum weitergehen. Der Kanzlerin und ihrer Großen Koalition steht ein stürmischer Herbst bevor.

Ein immenser Aufgabenkatalog türmt sich vor den Koalitionären auf: drohende Rezession, Klimakrise, Grundrente, Soli-Abbau, Mietpreisexplosion, marode Infrastruktur. Und trotz all dieser Schwierigkeiten soll die schwarze Null stehen bleiben – so wollen es die Kanzlerin und Finanzminister Olaf Scholz.

Doch wird das Bündnis überhaupt überleben? In diesem Herbst steht die Zwischenbilanz der drei Koalitionsparteien an. Noch bedrohlicher für die Groko ist allerdings die Chefsuche bei den Sozialdemokraten. Sie ist am Ende auch eine Richtungswahl. Verordnen die Genossen ihrer Partei einen personellen Linksschwenk an der Spitze, hieße das: raus aus der Koalition, und zwar schnell. Stehen die Sozialdemokraten indes auch nach dem Mitgliedervotum treu zur Koalition, dürften die Genossen im Gegenzug den politischen Preis in die Höhe treiben: Die Grundrente ohne Bedürfnisprüfung und eine strenge Regulierung befristeter Jobs stehen ganz oben auf dem Wunschzettel. Das wiederum könnte dann für neuen Koalitionsstress sorgen.

Wie es auch kommt, Merkel wird versuchen, das Kabinett weiterhin so führen, wie sie es auf einem Treffen der Unions-Fraktionschefs vor der Sommerpause angekündigt hat: ruhig bleiben und den Koalitionsvertrag abarbeiten. Das klingt unspannend – und das ist es auch. Es ist das Problem dieser Regierung. Dabei ist deren Arbeitsbilanz gar nicht so schlecht, schaut man etwa in die Bereiche Bildung oder Pflege. Doch parallel dazu gibt es einen bemerkenswerten Reform- und Modernisierungsstau. Minister der Regierung arbeiten sich daran ab, den Fleischkonsum zu verteuern oder Plastiktüten zu verbieten, während sich die Menschen um die steigenden Mieten und die Folgen der Digitalisierung sorgen.

Nicht Reformeifer, sondern die schlechten Umfragewerte von CDU und SPD sind der stärkste Kitt für die Koalition. Bei den Herbstwahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen steuern beide Parteien auf ein neuerliches Debakel zu. Das dürfte für zusätzliche Nervosität sorgen. Merkel wird dann als Stabilitätsanker dastehen, der den ganzen Laden zusammenhält.

Wenn man sie denn lässt, wird Merkel die letzten vier Jahre voll machen, also erst 2021 das Feld räumen. Vom Prinzip des Laufenlassens wird sie nicht abgehen – trotz großer Herausforderungen. Das ist die Schattenseite von Merkels Abschied auf Raten.