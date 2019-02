Auf der Demonstration "Hey KoKo – Kohleausstieg jetzt!" fordern Demonstranten in Leipzig den sofortigen Kohleausstieg. (Peter Endig /dpa)

Nach monatelangem zähem Ringen hat sich die von der Bundesregierung eingesetzte „Kohlekommission“ auf die Empfehlung geeinigt, dass Deutschland schrittweise bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen soll. So soll das deutsche Klimaziel zur Senkung der CO₂-Emissionen in der Energiewirtschaft bis 2030 erreicht werden. Gleichzeitig sollen die Betreiber von Kohlekraftwerken entschädigt sowie Industrie und Verbraucher vor steigenden Strompreisen geschützt werden.

Wieder einmal plant Deutschland mit dem Kohleausstieg also einen nationalen Alleingang in der Energie- und Klimapolitik, der weder mit den EU-Klimazielen noch dem EU-Emissionshandelssystem (ETS) abgestimmt ist und völlig außer Acht lässt, dass bereits heute die CO₂-Emissionen der deutschen Energiewirtschaft über das ETS reguliert werden. Diese werden durch die Anzahl der Emissionsrechte EU-weit begrenzt und in Einklang mit den EU-Klimazielen jährlich abgesenkt. Auch ohne zusätzliche Eingriffe wie einen Kohleausstieg ist – aufgrund des steigenden Preises für Emissionsrechte – ein signifikanter Rückgang der CO₂-Emissionen in der deutschen Energiewirtschaft bis 2030 zu erwarten.

Hinzu kommt, dass der Kohleausstieg den Klimaschutz unnötig teuer macht. Er verhindert nämlich, dass CO₂ – gemäß dem marktwirtschaftlichen Mechanismus des ETS – dort eingespart wird, wo es am kostengünstigsten ist. Er setzt einseitig auf die Kohleverstromung, anstatt wie im ETS den EU-weiten Wettbewerb um die günstigste CO₂-Vermeidung zu fördern. Dieses Vorgehen ist klimapolitisch kaum zu begründen. Schließlich ist eine Tonne CO₂ aus einem Kohlekraftwerk nicht klimaschädlicher als eine Tonne CO₂, die von Gaskraftwerken oder Industrieunternehmen emittiert wird.

Kohleausstieg kostet dem deutschen Staat Milliarden

Teuer wird der Kohleausstieg vor allem aber für die öffentliche Hand. Damit er überhaupt eine Klimaschutzwirkung entfalten kann, muss eine entsprechende Menge an Emissionsrechten aus dem ETS gelöscht werden. Dadurch entgehen dem deutschen Staat Auktionseinnahmen in Milliardenhöhe. Dazu kommen dann auch noch die Milliardenbeträge, die die Betreiber als Entschädigung für die Stilllegung der Kohlekraftwerke erhalten sowie die Kompensationen, mit denen Industrie und private Haushalte vor steigenden Strompreisen geschützt werden sollen. Auch diese sollen aus Steuermitteln finanziert werden.

Damit ist heute schon klar, dass die Gesamtkosten in keinem Verhältnis zu den durch den Kohleausstieg jährlich in Deutschland eingesparten CO₂-Emissionen stehen werden.

Unser Gastautor ist Experte für Klima-, Umwelt- und Energiepolitik am Centrum für Europäische Politik in Freiburg.