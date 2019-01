Jedes vierte Fahrzeug der Deutschen Bahn war im Jahr 2018 zu spät. (Daniel Bockwoldt)

War ja klar, werden viele jetzt stöhnend sagen. Nur drei von vier Fernverkehrszüge kamen 2018 pünktlich an. Was bei der Bahn bedeutet: Sie waren weniger als sechs Minuten zu spät. Ganz ausgefallene Züge fließen nicht einmal in die Statistik ein.

Natürlich sind Verspätungen nervig, besonders wenn sie vermeidbar gewesen wären durch gute Planung oder frühzeitige Investitionen in Stellwerke oder Technik. Auch die oft nebulöse Kommunikation (Was bitte sind „Störungen im Betriebsablauf“?) und fehlender Service bei langen Wartezeiten (Wie wäre es mit einer Lounge für alle Kunden?) schlauchen.

Doch trotz all der verbesserungswürdigen Punkte geht die Nörgelei über die Unpünktlichkeit der Bahn in die falsche Richtung. Es scheint, als vergäße man bisweilen, dass man mit dem Auto auch im Stau steht, frustriert einen Parkplatz sucht (in Innenstädten eher mehr als sechs Minuten) und sich über gestiegene Spritpreise ärgert. Das macht das Ergebnis der Bahn zwar nicht besser. Es erinnert uns aber vielleicht daran, dass Bahnfahren alles in allem doch recht komfortabel ist.