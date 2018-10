Grünen-Chef Robert Habeck erklärt, dass die Zeit der Volksparteien vorbei sei.Nach dem jüngsten Wahlerfolg seiner Partei, bei der Landtagswahl in Bayern, stehen die Grünen jedoch repräsentativ für einen großen Teil des Volkes. (Jens Büttner /dpa)

Robert Habeck ist auf einer Art Kreuzzug gegen den Begriff „Volkspartei“. Das ist nicht ganz neu, schon vor seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden der Grünen im Januar hatte er sich entsprechend geäußert. Aber nach der Bayernwahl – einer Sternstunde seiner Partei – tat er es noch einmal mit besonderem Nachdruck. ARD-Mann Ingo Zamperoni stellte nach dem 17,5-Prozent-Erfolg die unvermeidliche Frage, ob die Grünen nun doch zu einer Volkspartei würden. Habecks Mienenspiel nach hätten die Grünen gerade aus dem Münchner Landtag geflogen sein können, als er im Stakkato antwortete: Volksparteien stehen für statisches Denken, haben keine Bindekraft mehr, sind ein falsches Konzept. Sie suchten immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner, schliffen so alle Inhalte rund. Das führe zur „Verhaltensstarre“, und die sei eben nicht mehr zeitgemäß.

Ausgerechnet der Habeck! Jener Darling der Medien, der die frühere Partei der Ökopaxe tief in den deutschen Mittelstand hineingeführt hat. So tief wie der erste grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann seinen Landesverband im Südwesten. Habeck, der Deutschlands erste Jamaika-Koalition im hohen Norden ermöglichte, also ein Dreier-Bündnis mit Konservativen und Wirtschaftsliberalen. Jener Habeck, der gemeinsam mit seiner Co-Pilotin Annalena Baerbock die Grünen erfolgreich von jedem Radikalismus wegsteuert. So erfolgreich, dass sie selbstverständlich die siechende SPD als relevante zweite Volkspartei beerben können. Das mögen nicht einmal mehr Sozialdemokraten ernsthaft bestreiten.

Die Grünen regieren heute in neun von 16 Bundesländern mit. Das ist natürlich nur möglich, wenn man erst einmal gemeinsame Nenner sucht und bei Inhalten unverträgliche Spitzen und Grate abschleift. Also genau das tut, was Volksparteien auch machen, um jenseits absoluter Mehrheiten regierungsfähig zu sein. Kompromisslos kann man nur am Rand bleiben. Das haben selbst die Linken eingesehen, womöglich wird dies eines Tages auch noch bei der AfD passieren.

Grüne akzeptieren das staatliche Gewaltmonopol

Die Grünen haben längst begriffen, dass man das staatliche Gewaltmonopol akzeptieren muss, auch wenn es um noch so hehre Ziele geht. Natürlich solidarisiert man sich mit den Baumhaus-Besetzern im Hambacher Forst, aber man zieht nicht gleich bei ihnen ein. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass sich Habeck, Baerbock, Cem Özdemir, Katrin Göring-Eckardt oder Toni Hofreiter noch an Bahngleise ketten, um einen Atomtransport zu verhindern. Man bevorzugt den Gerichtsweg, aufrecht und mit Jackett.

Umgekehrt verlieren die Unionsparteien und die SPD ja nicht deshalb, weil das Wahlvolk keine Volksparteien mag oder gar die „Idee von Homogenität“ (Habeck) ablehnt. Was es nicht mag, sind Parteien, die sich statt mit Regieren vornehmlich mit sich selbst beschäftigen. Die sich in Prinzipienreiterei und inhaltlichem Klein-Klein erschöpfen: „Obergrenze“ darf es nicht heißen, nennen wir es doch „atmenden Deckel“ – ein stimmiges Einwanderungsgesetz oder ein gerechtes Steuerkonzept müssen erst einmal warten. Auch Schwachsinn wie ein Kruzifix-Erlass kostet Kreuze in der Wahlkabine.

Die Parteigröße ist dabei unerheblich. Niemand weiß das besser als die Grünen, die 1990 viel über die Wiedervereinigung stritten, aber keine gemeinsame Haltung dazu fanden, ja nicht einmal mit den Ost-Grünen fusionieren wollten. Ironischerweise rettete nur deren bescheidener Erfolg acht Bundestagssitze, aber der Fraktionsstatus war verloren. 1998 wurde die Bundestagswahl für sie zur Zitterpartie, weil die Idee einer Ökosteuer schlecht kommuniziert war („Fünf Mark für den Liter Benzin“). Und Habeck hat es im Sommer ja selbst gesagt: „Es ist nicht mehr ausreichend, im eigenen Milieu mehrheitsfähig zu sein.“

Schauen wir zum Schluss wieder auf Bayern und fünf Jahre in die Zukunft. Wird sich die CSU verändern, inhaltlich, personell und im Stil? Möglich, vielleicht übernimmt sogar eine Frau die Führung. Könnte also 2023 eine CSU-Chefin Ilse Aigner gemeinsam mit der grünen Spitzenfrau Katharina Schulze regieren? Aber sicher, Kretschmann kommt ja auch mit dem tiefschwarzen Thomas Strobl klar und Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier mit Tarek al-Wazir. Der Grüne mit jemenitischen Wurzeln leitet dort ziemlich geräuschlos das Wirtschaftsressort. In Hessen liegen die Grünen übrigens bei gut 18 Prozent, keine sechs Punkte mehr hinter der SPD. Man nimmt dort jetzt Kurs Richtung Jamaika – und Richtung Volkspartei.