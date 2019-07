Jeder dritte befragte Grundschüler sei laut Studie im Vormonat gehänselt, ausgegrenzt und "absichtlich gehauen" worden. (Daniel Bockwoldt)

Die Ergebnisse der Studie, die pünktlich zum Ferienstart in Bremen und Niedersachsen vorgestellt wurde, sind besorgniserregend. Ausgrenzung und körperliche Gewalt sind offenbar keine Seltenheit an deutschen Schulen, vor allem bei jüngeren Kindern. Die Bertelsmann-Stiftung hat ermitteln lassen, dass jeder dritte befragte Grundschüler im Vormonat gehänselt, ausgegrenzt und „absichtlich gehauen“ worden sei. Mindestens eine dieser Erfahrungen haben sogar 65 Prozent der Schüler im Alter von acht bis 14 Jahren gemacht.

Studienautorin Sabine Andresen warnt davor, die Ergebnisse abzutun nach dem Motto, Gewalt habe es schon immer an Schulen gegeben. Das ist ein richtiger Ansatz. Nur weil es früher schon Probleme gegeben hat, kann nicht die Konsequenz sein, heute diese Missstände zu ignorieren.

Schule muss ein Ort sein, an dem die Kinder sich gut aufgehoben fühlen. An dem sie lernen und sich weiterentwickeln können. Dafür sind vor allem Lehrer und Mitarbeiter an Schulen nötig, die bei Problemen eingreifen und Hilfestellung bieten. Statistisch unterrichtet ein Bremer Lehrer rund 21 Schüler. Jedem gerecht zu werden und kritische Situationen immer als solche zu erkennen, ist sicherlich keine einfache Aufgabe.

Wirkliches Interesse an den Belangen der Schüler?

Gleichzeitig müssen sich die Fachkräfte aber auch selbst hinterfragen. Wie begegnen sie ihren Schülern? Interessieren sie sich wirklich für deren Belange? Die Studie zeigt: Die Jugendlichen fühlen sich, je älter sie werden, immer weniger ernst genommen von ihren Lehrern. Wird sich ein Schüler mit seinen Problemen an einen Pädagogen wenden, wenn er das Gefühl hat, dieser nehme ihn nicht für voll?

Laut Studie wünschen sich vor allem die älteren Schüler mehr Mitbestimmung bei Themen, die sie betreffen. Erwachsene sollten anfangen, sich mit den Jugendlichen auseinanderzusetzen. Das wiederum könnte das Vertrauen in die Erwachsenen stärken und so helfen, Konflikte besser zu lösen.