Als Boris Johnson an diesem Dienstag neue Pläne vorstellte, um gegen die schwerste Rezession seit 300 Jahren zu steuern, wurde der Premierminister auch nach den gerade verschärften Corona-Maßnahmen gefragt. Darf man im Nordosten Englands Menschen aus einem anderen Haushalt im Pub-Garten treffen, aber nicht auf der heimischen Terrasse? Johnson wurstelte wortreich an seinem Pult herum, eine konkrete Antwort blieb er schuldig. Eher verwirrt wirkte er – und man könnte angesichts der konfusen Regeln, die derzeit im Königreich gelten, fast Mitleid mit ihm haben, wäre es nicht der Regierungschef selbst, der dem Land abermals erhebliche Einschränkungen auferlegt hat. Weil sie sich ständig ändern, mit Ausnahmen gespickt sind und sich in den Landesteilen unterscheiden, blickt mittlerweile kaum noch jemand durch.

Dass Labour den Premier als „extrem inkompetent“ bezeichnete, überrascht nicht. Das Problem für Johnson ist jedoch, dass nicht nur die Opposition wütet, sondern auch innerhalb seiner Reihen die Kritik täglich lauter wird. Mittlerweile bereiten rund 50 Tory-Abgeordnete eine Revolte gegen den mit Notstandsbefugnissen regierenden Johnson vor. Jede Woche gleiche „einer Feuerprobe“, hieß es von einem Konservativen. Einem anderen Parlamentarier zufolge liege „ein aufrührerisches Gefühl in der Luft, eine Empfindung, dass er die Kontrolle über seine eigene Partei verloren hat“.

Dabei ist Johnsons Triumph noch nicht einmal ein Jahr her. An die Macht gespült, nachdem seine Vorgängerin Theresa May am Dauerdrama Brexit scheiterte, fuhr er bei den Neuwahlen im Dezember für die Tories eine Mehrheit von 80 Sitzen im Unterhaus ein. Johnson wurde von seinen Anhängern beinahe wie ein Messias gefeiert. Unantastbar schien er. Folglich wollte der Premier nach dem offiziellen Ausstieg aus der EU am 31. Januar dieses Jahres mit dem Königreich in ein „neues Zeitalter“ aufbrechen, auch wenn niemand wusste, was dieses ausmachen sollte.

Dann kam Corona, seitdem geht es bergab für den 56-Jährigen. Erst verkannte er den Ernst der Lage, leitete Maßnahmen zu spät ein, es folgten eine Panne und Kehrtwende nach der anderen. Nach einem miserablen Krisenmanagement, mehr als 42.000 Toten und unklaren Botschaften liegt das Königreich wirtschaftlich und mental am Boden. Umfragen zeigen, dass ein Großteil der Briten das Vertrauen in ihren Premier verloren hat.

Volksvertreter votierten schamlos für das Gesetz

Zu Corona nämlich kommt der Streitpunkt Brexit. Dass Downing Street kürzlich ankündigte, mit einem umstrittenen Gesetz Teile des bereits ratifizierten Austrittsvertrags untergraben und damit internationales Recht brechen zu wollen, stieß vielen Konservativen auch an der Basis auf, die um die Reputation Großbritanniens fürchten. Rückgrat aber bewiesen die Volksvertreter im Parlament nicht, sondern votierten schamlos für das Gesetz oder enthielten sich. Wenn nicht einmal mehr das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit über Parteiinteressen steht, läuft in einem Land etwas schief.

Bislang lässt Johnson alle Kritik an sich abprallen. Gleichwohl mehren sich die Stimmen aus dem Hintergrund, die darauf spekulieren, dass seine Zeit bald schon abgelaufen sein könnte. Noch darf bezweifelt werden, dass wirklich ein baldiger Rücktritt infrage kommt. Aber die konservative Partei agiert traditionell gnadenlos, wenn ihr Vorsitzender nicht liefert. Deshalb ist es keineswegs ausgeschlossen, dass er in naher Zukunft ausgewechselt werden könnte. Immerhin, Berichten zufolge verspürt Johnson angeblich keine Freude mehr an seiner Arbeit.

Und auch das Jahresgehalt von 150.000 Pfund, rund 165.000 Euro, sei zu knapp bemessen für einen Mann, der sechs bis sieben Kinder hat, sich darüber beschwert, dass er für das Essen von privaten Gästen, die ihn auf seinem Landsitz besuchen, selbst bezahlen soll, gerade eine teure Scheidung verkraften musste und nun – aus Spargründen ohne Nanny – ein Baby zu versorgen habe.

Wieder einmal melden sich die Kommentatoren zu Wort, die darauf verweisen, dass Johnson stets Premierminister werden wollte – und gewesen sein möchte. Nur aktueller Premier zu sein, das scheint ihm nicht zu passen. Aber Nachfolger bringen sich bei den Tories bereits in Stellung.