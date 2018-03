Konkurrenz belebt das Geschäft? Im Fall der Eurobahn wird deutlich, dass zu viel Konkurrenz die Bahnunternehmen lahmlegen kann. (Keolis)

Nein, Konkurrenz belebt das Geschäft nicht immer. Ganz im Gegenteil, sie hemmt sogar. Durch den Wettbewerb auf der Schiene gibt es bundesweit immer wieder Probleme im Eisenbahnverkehr. Welche Auswirkungen der Kampf um das beste Angebot haben kann, zeigt das Beispiel der Eurobahn. Das Unternehmen hat im Dezember vergangenen Jahres fünf Zugstrecken des sogenannten Teutoburger-Wald-Netzes in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und der niederländischen Provinz Overijssel übernommen. Vor dem Betreiberwechsel bediente die Westfalenbahn das Gros dieser Linien und war bei den Fahrgästen sehr beliebt.

Findige Werbetexter kreierten deshalb für die Eurobahn den Slogan „Damit alles besser bleibt“. Nur leider hat sich das Unternehmen nicht an diesen Spruch gehalten. Zugausfälle und Verspätungen sind bei der Eurobahn an der Tagesordnung, weil Personal fehlt oder die Technik nicht funktioniert. Zu allem Überfluss hapert es auch noch an der Informationspolitik. Das Unternehmen wurde deswegen bereits abgemahnt. Den Fahrgästen bringt das jedoch wenig. Sie müssen vorerst weiter mit Einschränkungen leben. Und zwar so lange, bis die Kinderkrankheiten überwunden sind.

Schuld an dieser Misere ist ein sogenanntes Wettbewerbsverfahren, das die Qualität steigern und die Kosten senken soll. Entscheidend war bei der Vergabe also der Preis. Weil die Eurobahn die Strecken für einen geringeren Betrag betreiben kann als die Westfalenbahn, hat sie den Zuschlag erhalten. Die öffentliche Hand kann dadurch zwar Kosten einsparen, die Qualität ist für die Reisenden aber nicht gestiegen. Sie ist sogar gesunken. Was vor dem Betreiberwechsel prima funktionierte, ist nun zu einem täglichen Ärgernis geworden. Die Maxime, mehr Qualität für möglichst wenig Geld ist nicht aufgegangen.

Bis in die 1990er-Jahre hatte die Deutsche Bundesbahn in der Bundesrepublik ein Monopol. Durch die Liberalisierung des Eisenbahnmarktes wurde der Wettbewerb auf diesem Sektor eröffnet. Seither werden Zugstrecken europaweit ausgeschrieben. Inzwischen verfügen 451 Eisenbahnverkehrsunternehmen laut einer Statistik der Bundesnetzagentur über eine Genehmigung, in Deutschland sogenannte Eisenbahnverkehrsleistungen zu erbringen. Davon sind 136 Konzerne im Schienenpersonennahverkehr unterwegs. Dadurch kommt es zu einem unnötigen Konkurrenzkampf, bei dem die Fahrgäste das Nachsehen haben.

Eisenbahnunternehmen versprechen mehr als sie halten können

Manchmal sind die Missstände im Eisenbahnverkehr sogar so gravierend, dass sich die Politik einmischt. So ist es kürzlich in Kiel geschehen. Weil die Deutsche Bahn als Betreiber der Marschbahn zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt ihre Probleme nicht in den Griff bekommt, muss das Unternehmen nun zahlen. Das Land Schleswig-Holstein behält fortan 250 000 Euro als Vertragsstrafe für jeden Monat ein, in denen die Züge eine Pünktlichkeitsquote von unter 90 Prozent erreichen. Mit dem Geld sollen betroffene Fahrgäste entschädigt werden. Wer eine Monatskarte für die zweite Klasse hat, bekommt dann 50 Euro erstattet. Rückwirkend für das gesamte Jahr 2017. Doch eine angemessene Entschädigung sind 50 Euro für den monatelangen Ärger nicht.

Erstaunlicherweise geht mit der Vertragsstrafe keine Diskussion einher, wie die Probleme beseitigt werden können. Hier müsste die Politik eigentlich anknüpfen. Niemand wird sich über eine mickrige Erstattung von der Deutschen Bahn freuen, wenn man sich Tag für Tag über das Unternehmen aufregt.

Ob die Eurobahn in den nächsten Monaten mit ähnlichen Vertragsstrafen rechnen muss, ist offen. In diesen Tagen gibt es immerhin erste Lichtblicke zu verzeichnen. Endlich verkehren auch Regionalbahnen zwischen Bad Bentheim und dem niederländischen Hengelo. Eigentlich sollte der grenzüberschreitende Verkehr bereits im vergangenen Dezember aufgenommen werden. Für Ärger sorgen allerdings weiterhin die großen Verspätungen, die das Unternehmen nicht in den Griff bekommt.

Der anhaltende Konkurrenzkampf auf der Schiene führt dazu, dass die Eisenbahnunternehmen mehr versprechen, als sie tatsächlich halten können. Sanktionen seitens der Politik sind das falsche Signal. Stattdessen muss das oberste Ziel sein, solche Verfahren von vornherein zu verhindern. Dafür muss bei den Ausschreibungen mehr auf die Qualität anstatt auf den Preis geschaut werden. Dann belebt die Konkurrenz auch das Geschäft im Zugverkehr.