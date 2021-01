Gegen Henry „Enrique“ Tarrio wird wegen des Verdachts auf ein Hassverbrechen ermittelt. (Allison Dinner)

Die Schlägertrupps der rechtsradikalen „Proud Boys“ stehen bereit, den feierlichen Akt der Zertifizierung der Wahlergebnisse aus den Bundesstaaten im Kongress mit Gewalt auf der Straße zu begleiten. Doch sie haben nicht mit der schwarzen Bürgermeisterin von Washington gerechnet. Muriel Bowser mobilisierte nicht nur die Nationalgarde sondern jeden Polizisten im ­District of Columbia, um für öffentliche Ordnung zu sorgen.

Am Montag (Ortszeit) nahm die Polizei den Führer der Proud Boys, Henry „Enrique“ Tarrio, fest, gegen den wegen eines möglichen Hassverbrechens ermittelt wird. Tarrio hat zugegeben, bei früherer Randale der Rechtsradikalen am 12. Dezember in Washington, ein „Black Lives Matter“-Banner von einer historischen schwarzen Kirche gerissen und verbrannt zu haben. Außerdem stellten die Beamten bei seiner Festnahme Munitionsmagazine sicher. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob Klage wegen eines Hassverbrechens erhoben wird.

Mehr zum Thema Kommentar über Donald Trump Zynisches Verhältnis zur Wahrheit Der Präsident der USA bedrängt einen Innenminister, das Wahlergebnis zu fälschen und viele in ... mehr »

Bowser appellierte an die Bürger der libe­ralsten Stadt Amerikas, das Zentrum zu ­meiden, in dem fanatische Trump-An­hänger und Mitglieder rechtsradikaler Gruppen wie den „Proud Boys“ zu sogenannten „Stop-the-Steal“-Protesten zusammenkommen wollen.

Die für die Nationalparks zuständige Polizei erteilte eine Erlaubnis für 30.000 De­monstranten, die sich in der Mittagszeit vor dem Weißen Haus versammeln wollen. Als Redner tritt ein „Best-of“ an Personen auf, die dem Präsidenten in den vergangenen Wochen geholfen hatten, seine substanzlosen Behauptungen von Wahlbetrug zu verbreiten. Darunter Rudi Giuliani, der Trumps Klagen koordinierte, die in 61 Niederlagen vor Gerichten mündeten, sowie der von Trump begnadigte Roger Stone und andere Verschwörungstheoretiker. Trump erwägt laut Medienberichten, selber vor die Menge zu treten, um seine falschen Vorwürfe des Wahlbetrugs zu wiederholen.

Strafrechtliche Konsequenzen

In dieser Woche war bekannt geworden, dass der US-Präsident in einem an die Medien durchgereichten Telefonat mit dem republikanischen Innenminister von Georgia diesen über eine Stunde lang bedrängt hatte, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl nachträglich zu seinen Gunsten zu verändern. Der Republikaner wies den Versuch der Mani­pulation der Ergebnisse entschieden zurück. Das Telefonat könnte in Georgia straf­rechtliche Konsequenzen für Trump haben. Die zuständige Chefanklägerin erklärte, „niemand“ stehe in Georgia über dem Gesetz.

Die 13 Trump-getreuen Senatoren, die am Mittwoch im Kongress Einspruch gegen die Bestätigung der Wahlergebnisse erheben wollen, haben keine Chance, den Ausgang der Wahlen zu verändern. Die republikanische Führung des Senats unterstützt den Versuch nicht und mindestens 22 Republikaner haben sich öffentlich festgelegt, die Wahl Bidens zu zertifizieren.

Vor diesem Hintergrund gibt es die Sorge, dass Trump versuchen könnte, Unruhen zu schüren. Was ihm den Vorwand gäbe, das Militär einzusetzen, um an der Macht zu bleiben. Auf eine Initiative des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney hin, veröffentlichten am Wochenende in der Washington Post alle lebenden ehemalige Verteidigungsminister – darunter auch die beiden Pentagon-Chefs Trumps – eine eindringliche Warnung.

Der Versuch „die Streitkräfte in die Lösung von Wahlanfechtungen hineinzuziehen nimmt uns mit in gefährliches, ungesetzliches und verfassungsfeindliches Gelände“, heißt es in dem Beitrag. „Zivilisten und Militärs, die sich daran beteiligen, werden zur Rechenschaft gezogen und müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.“